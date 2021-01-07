ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد سخرية جونسون.. تعليق جديد من بريطانيا بشأن اقتحام الكونجرس الأمريكي

الخميس 07/يناير/2021 - 02:36 م
تعليق جديد من بريطانيا
تعليق جديد من بريطانيا بشأن اقتحام الكونجرس الأمريكي
Advertisements
قسم الخارجي
أعربت الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن إدانتها الكبيرة لأحداث العنف التي أوقعت في مبنى الكونجرس الأمريكي بالأمس.

وقال وزير الخرجية البريطاني، دومينيك راب: "ندين بشكل قاطع أعمال العنف في مبنى الكابيتول"؛ مؤكدا أنه من الجيد مصادقة الكونجرس الأمريكي على فوز بايدن بعد أحداث أمس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصف المشاهد في العاصمة الأمريكية واشنطن، واقتحام مثيري الشغب مبنى الكابيتول الأمريكي "الكونجرس"- بأنها "مشينة" ، ودعا إلى انتقال سلمي للسلطة.

وكتب جونسون على تويتر يوم الأربعاء "مشاهد مشينة في الكونجرس الأمريكي".وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

وصادق الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.

كانت أغلبية أعضاء الكونجرس قد رفضت اعتراض أعضاء جمهوريين على نتائج الانتخابات في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان وأريزونا.

واقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن روبرت ج.كونتي، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم امرأة، خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونجرس الأمريكي الليلة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جونسون يسخر من أمريكا ويطالب واشنطن بانتقال سلمي للسلطة

انتقال منظم للسلطة.. أول تعليق لـ ترامب بعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن

سلوك ترامب مؤسف.. ميركل: بايدن وهاريس سيفتحان صفحة جديدة للديمقراطية الأمريكية

سنبدأ الكفاح من جديد.. ترامب: فوز بايدن نهاية أعظم ولاية رئاسية أولى في تاريخ أمريكا

من إسرائيل.. وزير الخزانة الأمريكي يعلق على أحداث العنف في مبنى الكونجرس بالأمس

لحين رحيل ترامب.. عمدة واشنطن تمدد حالة الطوارئ في العاصمة 15 يومًا

ترشيحاتنا

الثعلب تحت القبة.. السيرة الذاتية لحازم إمام عقب دخول مجلس النواب

مقابل مصطفى محمد.. تقرير فرنسي يكشف حقيقة اقتراب وهبي الخزري من الزمالك

صحة الغربية: لجان على مدار الساعة لمتابعة الأكسجين بمستشفيات العزل

استقرار الأسعار.. ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

حقيقة إصابة سما المصري بـ فيروس كورونا

أسعار سيارات ام جي في مصر 2021 .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. شاهد أجرأ إطلالات منة فضالي

جيب تكشف رسميا عن نسختها الفاخرة من شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 "صور"

أسعار ومواصفات سيارات الإحلال الجديدة.. صور