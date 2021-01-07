هاني الناظر يحذر: القلق والتوتر والشد العصبي والحزن يعرضك لخطر كورونا

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق من القلق والتوتر لتأثيرهما الواضح والسلبي على الصحة في ظل انتشار فيروس كورونا





احترس من أربعة، وهي التوتر والقلق والشد العصبي والحزن لتأثيرها السلبي المباشر على قوة الجهاز المناعي مما قد يعرضك للإصابة بـ فيروس كورونا وقال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:





وأضاف رئيس مركز البحوث الأسبق: اسعَ دائما للتحكم في اعصابك وتعوّد على التعامل مع المشاكل بهدوء اعصاب وابعد عن الانفعال وكن دائما اكبر من الصغائر ولا تحمل الهَمْ ولا تترك نفسك للاحزان.