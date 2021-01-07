ضبط 5 أشخاص تنمروا على معاق ذهنيا في الدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية من ضبط ٥ أشخاص تنمروا عل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا" وصوروا عددا من مقاطع الفيديو للواقعة ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكان اخطارا ورد إلى مديرية امن الدقهلية يفيد برصد المتابعة الأمنية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عدد ٢ فيديو يظهر فيهما مجموعه من الأشخاص يقومون بالتنمر علي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا" ، المقطع الأول يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل حول رقبته ويقومون بسحبه من رقبته وإنزاله من مركبة "توك توك" والمقطع الاخر يظهر فيه المجني عليه موثقا بحبل بأحد أعمدة الإنارة "يقومون بالتهكم عليه والسخرية منه بالمقطعين" .





وبتشكيل فريق بحث ومن خلال الفحص أمكن تحديد هوية الشخص المعتدي عليه "معاق ذهنيا "وتبين انه يدعى محمد إ. ا. م. ، ٢٤ عاما ، وشهرته "بكار "ومقيم بندر دكرنس طرف " كفيلته "وتدعي "ماجدة . م. ا. ف" ،٦٦ عاما، ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان .





وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة وعقب تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفا بمقطعي الفيديو تمكن ضباط المباحث من ضبطهم وهم كل من "محمد ال. م. ال"، وشهرته الصامولي ، ١٩ عاما ،نقاش ، و "خالد. ع. ر.ع" ،٢٠ عاما عاطل، و "محمد .ر. م .إ " ٢١ عاما عاطل ويقيمون قرية "المحمودية "دائرة مركز شرطة دكرنس ،و "محمد. أ. م. ع."، ٢٣ عاما ،سائق، ومقيم "عزبة الصايغ - التابعة لقرية المحمودية دائرة مركز شرطة دكرنس و"اشرف ال. أ .ع .ال " ٢٥ عاما عاطل ، ومقيم قرية "المحمودية "دائرة مركز شرطة دكرنس وبحوزتهم " توك توك " الخاص بالمتهم الأول والمستخدم في مقطع الفيديو الأول .



