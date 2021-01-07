بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات عرضّت منة فضالى للانتقاد

تصدرت الفنانة منة فضالي ، مؤشرات البحث بجوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشرها صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

تتميز الفنانة منة فضالي ؛ بإطلالتها الأنيقة والجريئة التى تظهر بها فى الكفالات والمناسبات وتفضل الفساتين البسيطة التى تبرز أنوثتها وجمالها.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر الهادئ.

وظهرتفي الصور من دبي وعلقت قائلة: "كن أنت ولا تكن مثلهم .. صباح الخير".

تشارك منة فضالي في مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.





مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.





تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.