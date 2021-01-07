إجراء 14 عملية قسطرة بمستشفى إسنا

نجح فريق طبى بمستشفى إسنا التخصصى جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير فى اجراء 14عمليه قسطره بالقلب، منها خمسة علاجيه بتركيب دعامات.
جاء ذلك بقيادة الدكتور حسين كراع اخصائي القلب والأوعية الدموية ورئيس القسم بالمستشفى والدكتور بدوى الطاهر امبابي استشاري القلب واستشاري قسطره القلب بالمستشفى والدكتور عصام بسطاوى والدكتور محمد عبدالغفار والدكتور مينا والدكتور أحمد طلعت وطاقم التمريض بحضور المدير الطبى بالمستشفى دكتور ابراهيم شنقير.
من جانبه تقدم الدكتور محمود خضري مدير المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، بخالص الشكر للفريق الطبي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع اهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التامين الصحي الشامل .