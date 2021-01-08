متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

وحسب موقع "timesofindia"، هناك أيضًا احتمال كبير أن تكون بعض العلامات إشارة على الإصابة بالأنفلونزا.

وفقًا لـ HSE ، عندما يتعلق الأمر بالاختلافات بين Covid-19 والإنفلونزا ، هناك أربع نقاط رئيسية.





- ضيق التنفس شائع في حالة الإصابة بفيروس كوفيد -19 ولكن ليس الإنفلونزا.





- على عكس فيروس كورونا، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق نادر جدًا مع الأنفلونزا.





- يقل انتشار الصداع بين مرضى كوفيد -19، لكنه من الأعراض الرئيسية للأنفلونزا.





- الشعور بالغثيان أكثر شيوعًا مع فيروس كورونا وأقل من الأنفلونزا.