نيفين جامع: إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وعرض المشروع على البرلمان القادم

كشفت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أن عام 2021 سوف يكون عام حصاد لثمار المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2020.





وأضافت خلال لقاء تليفزيوني، أن قياس الإنجاز هو حجم المشروعات التي تحققت على الأرض، لذلك عملت الحكومة على توفير مجمعات صناعية، وفق رؤية القيادة السياسية في 12 محافظة.





وأوضحت "جامع" أنه قد تم اختيار المحافظات بناءً على حاجة كل محافظة وحسب توافر الأيدي العاملة، مع التركيز علي مناطق الصعيد لأن ذلك كان من أولويات الحكومة.





وتابعت: أنه فيما يخص الحوافز المقدمة من الوزارة بشان تلك المجمعات الصناعية، كان أولها تخفيض مصروفات التخصيص من 62 ألف جنيه إلى حوالي 11ألف جنيه، وكذلك تم منع التوكيلات وذلك من أجل إتاحة الفرص للشباب، وكذلك تم اختيار المشروعات التي تؤدي إلي توطين بعض الصناعات من أجل خفض عملية الاستيراد.



