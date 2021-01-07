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تعليم

مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور

الخميس 07/يناير/2021 - 10:30 م
جانب من الرسومات
جانب من الرسومات
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إسلام خالد
بدأ مسئولو اتحاد طلاب بكلية العلوم بجامعة حلوان عن تطبيقه بعض الأنشطة الطلابية بنظام الأونلاين والتى بدأت اليوم بإطلاق مسابقة أفضل رسم على مستوى الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم.

أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن بدء التواصل مع طلاب الجامعة عن بعد عبر الصفحات الرسمية لاتحاد الطلاب على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وجروبات التيلجرام والواتساب.

أوضح اتحاد الطلاب أنه قد أقبل على المسابقة العديد من طلاب الكلية وتم إرسال العديد من الرسومات الخاصة  بهم عبر جروب الفيس بوك الخاص بالكلية وتم نشر هذه الصور عبر الصفحة الرسمية لاتحاد طلاب الكلية ويتم الآن التصويت على اختيار افضل رسمة، وتستمر أعمال التصويت حتى يوم السبت الموافق 9 يناير.

أشار إلى أن التحكيم في المسابقة سوف يكون من خلال التصويت على من يحصل على اكبر عدد من اللايك والشير  بحسب يكون  اللايك بنقطة بينما الشير بنقطتين

تبدأ المسابقة يوم  الخميس الموافق7 يناير ومن يرغب فى الاشتراك في المسابقة الدخول الى هذا اللينك الاشتراك:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ziwOSYq8nqc_Maa3r5YkVjQ4EetkRufZb6wsYcChyR9Ipw/viewform?pli=1

مشيرا إلى أن الفائز فى المسابقة سيتم تكريمه من قبل الكلية وتسليمه شهادات تقدير من الكلية كصاحب أفضل رسمة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.

:وجاءت قرارات الرئيس كالتالي
 إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل -
 إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للفصل الدراسي الثاني -
 استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل -
 إجراء امتحانات المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني من المنزل بنظام التابلت -
مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور
مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور
مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور
مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور
مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور
مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور
مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور
مسابقة رسم اون لاين بعلوم حلوان ...صور
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