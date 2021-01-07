ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حريق هائل يلتهم مخرن زيوت بقرية التوفيقية في البحيرة..صور

الخميس 07/يناير/2021 - 10:55 م
حريق هائل يلتهم مخرن
حريق هائل يلتهم مخرن زيوت بقرية التوفيقية في البحيرة
Advertisements
أسماء الجنبيهى
اندلع حريق هائل فى مخزن زيوت بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل، في ظروف غامضة، جار السيطرة على النيران وإخمادها من خلال قوات الحماية المدنية. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في مخزن زيوت بقرية التوفيقية. 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم وضع كردون أمني، وجار السيطرة على النيران وإخمادها، ولايوجد إصابات بشرية حتى الآن.

وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

حريق هائل يلتهم مخرن زيوت بقرية التوفيقية في البحيرة..صور
حريق هائل يلتهم مخرن زيوت بقرية التوفيقية في البحيرة..صور
حريق هائل يلتهم مخرن زيوت بقرية التوفيقية في البحيرة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه