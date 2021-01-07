حريق هائل يلتهم مخرن زيوت بقرية التوفيقية في البحيرة..صور

اندلع حريق هائل فى مخزن زيوت بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل، في ظروف غامضة، جار السيطرة على النيران وإخمادها من خلال قوات الحماية المدنية.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق في مخزن زيوت بقرية التوفيقية.





وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم وضع كردون أمني، وجار السيطرة على النيران وإخمادها، ولايوجد إصابات بشرية حتى الآن.





وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



