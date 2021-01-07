ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب اقتحام الكونجرس.. منصة إلكترونية جديدة تحظر ترامب

الخميس 07/يناير/2021 - 11:02 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت منصة "تويتش" للبث المرئي، اليوم الخميس، عن تعطيل قناة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خدمة الألعاب والمسابقات.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت الشركة المملوكة لـ"أمازون" في بيان: "في ضوء الهجوم الصادم على مبنى الكابيتول أمس، قمنا بتعطيل قناة الرئيس ترامب على موقع تويتش".

وأضافت: "وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية الحالية وخطاب الرئيس التحريضي، نعتقد أن هذه خطوة ضرورية لحماية مجتمعنا. ومنع استخدام المنصة من أجل لتحريض على مزيد من العنف".

وتعد تويتش أحدث منصة تقنية تحظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكان مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أعلن اليوم الخميس، أن الموقع قرر حظر حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "إلى أجل غير مسمى".

وقال زوكربيرج إن قيود فيسبوك على حساب ترامب ستستمر على الأقل حتى الأسبوعين المقبلين لنهاية ولايته أو ربما لأجل غير مسمى.

أما شركة تويتر، فأكدت أنها قيدت التفاعل بشكل كبير مع التغريدات المصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بـ"تويتر" بسبب مخاطر العنف، مشيرة إلى أنه لن يكون من المتاح الرد على هذه التغريدات المصنفة أو إعادة تغريدها أو إبداء الإعجاب بها.

وأشارت إلى أن هذا يعني أن حساب الرئيس الأمريكي سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.. وإذا لم تتم إزالة التغريدات سيظل الحساب مقفلا".

ولدى ترامب جمهور أصغر على تويتش بشكل ملحوظ مما هو عليه على تويتر وفيسبوك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في وقت حرج.. تويتر وفيسبوك يحذران من تغريدة مضللة لـ ترامب وإجراءات صارمة ضده

نائب ترامب يُلمح إلى تحويل الرئيس الأمريكي للمحاكمة

لأول مرة.. تويتر وفيسبوك يحذفان جميع تصريحات ترامب بشأن الاحتجاجات

تويتر يهدد ترامب بحظر نهائي لحسابه على المنصة

نؤمن بقوة الديمقراطية.. ماكرون يدين أعمال العنف أمام الكونجرس الأمريكي

يحرض على العنف.. تويتر يجمد حساب ترامب لمدة 12 ساعة ويهدد بغلقه

ترشيحاتنا

عضويتهم في خطر| اِعرف مصير النواب الغائبين عن الجلسة الافتتاحية

توجيه عاجل من الصحة السعودية بشأن الشيشة

حنفى جبالي وعلي عبد العال.. أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب

بوصفات وأعشاب طبيعية .. علاج فعال لوظائف الكلى العالية

بداية من الأحد.. دولة عربية تفتح المدارس من جديد أمام الطلاب

مش أنا اللى بعت رسايل.. اختراق واتساب الخاص بريهام سعيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه