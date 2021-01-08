ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:08 ص
موسيماني
موسيماني
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، أبدى موافقته على رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن صلاح محسن لم يتمكن من إثبات نجاحه وأحقيته بالتواجد في القلعة الحمراء، وعدم استغلال الفرص التي منحها له الجهاز الفني. 

وتابع أن موسيماني وافق على تجديد إعارة صلاح محسن إلى سموحة مرة أخرى، في ظل تمسك مسؤولو النادي السكندري بالتعاقد مع اللاعب بعد التألق معهم خلال الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي يملك في مركز رأس الحربة ٧ لاعبين وهم "مروان محسن، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، كهربا، اجاي، محمد شريف". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سموحة: نفاوض أحمد ياسر ريان لتعويض رحيل صلاح محسن وناصر ماهر

انفراجة في مفاوضات الأهلي وصن داونز لضم سيرينو

كلام نهائي .. إنبي يصدم الأهلي بشأن خليفة أحمد فتحي

عمر ربيع ياسين: سيرينو قريب جدا من الانضمام إلى الأهلي

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

زوجة موسيماني: صفقة الأهلي المنتظرة في أيد أمينة

ترشيحاتنا

جاهزون لشن هجوم في الخليج.. إيران تكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية للتخلص من آلام منطقة الظهر.. فيديو

وداعا لمضيعة الوقت.. مصدر: محور عين الحياة يربط الدائري بالكورنيش وافتتاحه خلال أيام

نائب يطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة ليصل 1000 جنيه

حقيقة إيواء تركيا لـ عبدالله البشير سرًا بعد إعلان وفاته بكورونا

خصم 3 نقاط.. عقوبة اقتحام الجماهير الملعب بتعديلات لائحة العقوبات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة