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رياضة

ليفربول يبحث عن الثأر أمام أستون فيلا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:10 ص
ليفربول واستون فيلا
ليفربول واستون فيلا
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عبدالله هشام
يواجة فريق ليفربول مساء اليوم الجمعة مباراة قوية أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب "فيلا بارك"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة.

وستُذاع مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة beIN Sports HD 1

ويبحث فريق ليفربول بقيادة الالمانى يورجن كلوب المدير الفني عن الثأر من أستون فيلا حيث خسر أمامه في آخر لقاء ببطولة الدورى الانجليزي بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين . 

وأعلن نادي استون فيلا غلق مقر تدريبات الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين اللاعبين.

وكتب أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أستون فيلا يعلن إغلاق ملعب التدريب بعد إصابة عدد من اللاعبين والموظفين بفيروس كورونا، وتم دخولهم للعزل على الفور.

وتابع بيان أستون فيلا:" تم إلغاء تدريب الفريق الأول قبل مواجهة ليفربول غدًا في كأس الاتحاد الإنجليزي".

ولم يكشف نادي أستون فيلا عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى معدل إصابة هذا الموسم.
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