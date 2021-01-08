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رياضة

التشكيل المتوقع لـ سيراميكا كليوباترا والأهلي قبل مواجهتهما في الدوري المصري

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:25 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يلتقي نادي سيراميكا كليوباترا مع نظيره الأهلي  مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وستقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد، وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports».

ومن المتوقع أن يبدأ هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار

الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - محمد توني - احمد غنيم

الهجوم: شريف دابو - شادي حسين

بينما من المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع :على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني

الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات 

الهجوم : طاهر محمد طاهر وكهربا ومحمد شريف
وسيدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا ولديه 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة، فيما سيدخل سيراميكا المباراة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة.
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