بعد تعيينه بالبرلمان.. المستشار منصف سليمان يطالب بإقرار قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية

قال المستشار منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب المعين وعضو المجلس لقومي حقوق الإنسان، إن أعضاء مجلس النواب الجدد يمثلون مصر بكل طوائف الشعب خير تمثيل "هم مصريون شرفاء يمثلون كافة أطياف المجتمع حسن التمثيل"، مشيدا باختيار الأعضاء المعينين.

وأضاف المستشار منصف نجيب سليمان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "سعدت أن أكون زميلا للنواب المعينين.. وهناك الكثير من الآمال الكبيرة التي نشتهيها لهذا الوطن و ما يستحقه الوطن كبير".





وحول الأجندة التشريعية قال عضو مجلس النواب: "أتمنى أن تكون باكورة أعمال المجلس هي قوانين الأحوال الشخصية و التي طال انتظارها.. تم إدخال تعديلات متفرقة على هذه القوانين على مدار التاريخ لكن نحتاج قانون جديد متكامل"، مضيفا أن "هناك قانون لم يصدر وتم مراجعته من وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان".





وحول قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، قال المستشار منصف سليمان: "تم التوقيع بالموافقة على القانون من جانب الطوائف الثلاثة و تراجعه وزارة العدل ولا يوجد أي خلافات حول القانون وأتمنى أن يكون في مقدمة الأجندة التشريعية للمجلس".

وتابع المستشار منصف نجيب سليمان: "أتمنى إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد و هو جاهز و له أهمية خاصة مع تعلقه بالدفاع عن النفس و حقوق الأنسان و يمس حقوق الإنسان".





وأكد المستشار منصف نجيب أنه "بمجرد أداء اليمين الدستورية سوف استقيل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي شرفت أن أكون عضوا به ومقرر اللجنة التشريعية".





ووجه المستشار منصف نجيب سليمان تحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلا: " قدم لوطنه ما لم يقدمه رئيس لمصر خلال السنوات الماضية فهو محب لوطنه".





ونشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.





وجاءت قائمة المعينين كالتالي:





إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

عبلـة أحمـد علي الألفـى

فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى

هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز

داليا السيد محمد السيد السعدنى

منـال هـلال أيـوب جـرجس

جيهـان محمـد إبـراهيم زكى

محمـد عمر عمر الزير

نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى

آية محمـود عبــد االله محمد مدنى

محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش

دريـة عبـد الحق شـرف الدين

دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس

نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى

جمال حلمى محمـد الـسعيد

حـازم محمد يحـى إمـام

حـسام الـــسيد المتـولى غالى

عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد

كـريم بـدر حلمي رزق االله

فخرى الدين على محمد الفقى .

سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية

على جمعــة محمــد عبــد الوهاب

محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد

منصف نجيـب سـليمان

عماد خليـل كامـل خليل

دينا أحمـد إسماعيل على

سالم سـليمان سـالم مراحيـل

إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى



