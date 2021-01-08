حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.





يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن









وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة منضرة ابو سلام ورفع المخلفات.



