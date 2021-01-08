حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.
يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن
وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة منضرة ابو سلام ورفع المخلفات.
كما تم نظافة وتمهيد شارع الرحمة بالجليدر والشوارع المتفرعة منه، ورفع التراكمات على جانبي الطريق وذلك تحت إشراف المهندسة صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس مركز ومدينة اسنا بالتنسيق مع قسم النظافة والحملة الميكانيكية.