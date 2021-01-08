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محافظات

حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة. 

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن


وأسفرت الحملة عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة منضرة ابو سلام ورفع المخلفات. 

كما تم نظافة وتمهيد شارع الرحمة بالجليدر والشوارع المتفرعة منه، ورفع التراكمات على جانبي الطريق وذلك تحت إشراف المهندسة صباح منصور وعبد الرحيم طايع  نائبا رئيس مركز ومدينة اسنا بالتنسيق مع قسم النظافة والحملة الميكانيكية.
حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور
حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور
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