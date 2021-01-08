بعد قرار تعيينهم ببرلمان 2021.. النواب الجدد: سنتبنى تشريعات لخدمة الوطن والمواطن.. ومطالب بإقرار قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية.. وضبط النمو الاقتصادي

عماد خليل بعد تعيينه بمجلس النواب:

أشكر الرئيس على ثقته.. وسنتبنى تشريعات لخدمة الوطن والمواطن





بعد تعيينه بالبرلمان.. المستشار منصف سليمان يطالب بإقرار قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية





بعد تعيينه في برلمان 2021.. فخري الفقي:

الاستثمار الاقتصادي وضبط نمو السكان على رأس أولوياتي









أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، قرارا جمهوريا يحمل رقم 4 لسنة 2020 بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب الجديد 2021، المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل 12 يناير.



تحدث "صدى البلد" إلى عدد من النواب المعينين، الذين توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على ثقته فيهم، مستعرضين أجندتهم التشريعية والملفات التي سيتبنونها داخل برلمان 2021.



في البداية وجه الكاتب الصحفي عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقتهم وتعيينه بمجلس النواب الجديد.





وأكد "خليل"، في تصريحات لموقع صدى البلد، أن تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمجلس النواب، تكليف، وهو استمرارًا للنهج والثقة على وضعها الرئيس في الشباب والعمل على تمكينهم منذ أن تولى مقاليد الحكم، ليبدأ بذلك عهد جديد يتصدر معه الشباب المشهد ويكون مشارك بشكل فعال في الحياة السياسية.





وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه سيعمل مع نواب التنسيقية على إعداد حزمة من التشريعات، التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن، في إطار الدستور، ولتعبر عن الآمال الواقعة على المجلس الجديد، والذي سيستكمل دور برلمان 2015.





وقال عماد خليل إن برلمان 2021 لن يتوقف فقط على الجانب التشريعي، بل سيكون هناك جانب رقابي قوي ومختلف، يستطيع من خلال النواب أن يكونوا على اطلاع بما تقوم بها الحكومة، وما تقدمه للمواطنين من خدمات فضلا عن التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والشيوخ سيساهم في إثراء الحياة النيابية وصدور تشريعات تحقق أهداف الدولة في التنمية على جميع المستويات





بدوره قال المستشار منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب المعين وعضو المجلس لقومي حقوق الانسان، ان أعضاء مجلس النواب الجدد يمثلون مصر بكل طوائف الشعب خير تمثيل "هم مصريون شرفاء يمثلون كافة اطياف المجتمع حسن التمثيل"، مشيدا باختيار الاعضاء المعينين. وأضاف المستشار منصف نجيب سليمان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "سعدت ان اكون زميلا للنواب المعينين.. وهناك الكثير من الامال الكبيرة التي نشتهيها لهذا الوطن و ما يستحقه الوطن كبير".

وحول الاجندة التشريعية قال عضو مجلس النواب: "اتمنى ان تكون باكورة اعمال المجلس هي قوانين الاحوال الشخصية و التي طال انتظارها.. تم ادخال تعديلات متفرقة على هذه القوانين على مدار التاريخ لكن نحتاج قانون جديد متكامل"، مضيفا أن "هناك قانون لم يصدر وتم مراجعته من وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الانسان".

وحول قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية، قال المستشار منصف سليمان: "تم التوقيع بالموافقة على القانون من جانب الطوائف الثلاثة و تراجعه الن وزارة العدل ولا يوجد اي خلافات حول القانون واتمنى ان يكون في مقدمة الاجندة التشريعية للمجلس". وتابع المستشار منصف نجيب سليمان: "اتمنى اصدار قانون الاجراءات الجنائية الجديد و هو جاهز و له اهمية خاصة خاصة مع تعلقه بالدفاع عن النفس و حقوق الانسان و يمس حقوق الانسان".

واكد المستشار منصف نجيب أنه "بمجرد اداء اليمين الدستورية سوف استقيل من المجلس القومي لحقوق الانسان والذي شرفت ان اكون عضوا به ومقرر اللجنة التشريعية".

ووجه المستشار منصف نجيب سليمان تحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلا: " قدم لوطنه ما لم يقدمه رئيس لمصر خلال السنوات الماضية فهو محب لوطنه".

