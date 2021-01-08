بعد قرار تعيينهم ببرلمان 2021.. النواب الجدد: سنتبنى تشريعات لخدمة الوطن والمواطن.. ومطالب بإقرار قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية.. وضبط النمو الاقتصادي

عماد خليل بعد تعيينه بمجلس النواب:
أشكر الرئيس على ثقته.. وسنتبنى تشريعات لخدمة الوطن والمواطن
بعد تعيينه بالبرلمان.. المستشار منصف سليمان يطالب بإقرار قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية
بعد تعيينه في برلمان 2021.. فخري الفقي:
الاستثمار الاقتصادي وضبط نمو السكان على رأس أولوياتي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، قرارا جمهوريا يحمل رقم 4 لسنة 2020 بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب الجديد 2021، المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل 12 يناير.
تحدث "صدى البلد" إلى عدد من النواب المعينين، الذين توجهوا بالشكر للرئيس السيسي على ثقته فيهم، مستعرضين أجندتهم التشريعية والملفات التي سيتبنونها داخل برلمان 2021.
في البداية وجه الكاتب الصحفي عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقتهم وتعيينه بمجلس النواب الجديد.
وأكد "خليل"، في تصريحات لموقع صدى البلد، أن تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمجلس النواب، تكليف، وهو استمرارًا للنهج والثقة على وضعها الرئيس في الشباب والعمل على تمكينهم منذ أن تولى مقاليد الحكم، ليبدأ بذلك عهد جديد يتصدر معه الشباب المشهد ويكون مشارك بشكل فعال في الحياة السياسية.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه سيعمل مع نواب التنسيقية على إعداد حزمة من التشريعات، التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن، في إطار الدستور، ولتعبر عن الآمال الواقعة على المجلس الجديد، والذي سيستكمل دور برلمان 2015.
وقال عماد خليل إن برلمان 2021 لن يتوقف فقط على الجانب التشريعي، بل سيكون هناك جانب رقابي قوي ومختلف، يستطيع من خلال النواب أن يكونوا على اطلاع بما تقوم بها الحكومة، وما تقدمه للمواطنين من خدمات فضلا عن التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والشيوخ سيساهم في إثراء الحياة النيابية وصدور تشريعات تحقق أهداف الدولة في التنمية على جميع المستويات
بدوره قال المستشار منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب المعين وعضو المجلس لقومي حقوق الانسان، ان أعضاء مجلس النواب الجدد يمثلون مصر بكل طوائف الشعب خير تمثيل "هم مصريون شرفاء يمثلون كافة اطياف المجتمع حسن التمثيل"، مشيدا باختيار الاعضاء المعينين.
وأضاف المستشار منصف نجيب سليمان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "سعدت ان اكون زميلا للنواب المعينين.. وهناك الكثير من الامال الكبيرة التي نشتهيها لهذا الوطن و ما يستحقه الوطن كبير".
وحول الاجندة التشريعية قال عضو مجلس النواب: "اتمنى ان تكون باكورة اعمال المجلس هي قوانين الاحوال الشخصية و التي طال انتظارها.. تم ادخال تعديلات متفرقة على هذه القوانين على مدار التاريخ لكن نحتاج قانون جديد متكامل"، مضيفا أن "هناك قانون لم يصدر وتم مراجعته من وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الانسان".
وحول قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية، قال المستشار منصف سليمان: "تم التوقيع بالموافقة على القانون من جانب الطوائف الثلاثة و تراجعه الن وزارة العدل ولا يوجد اي خلافات حول القانون واتمنى ان يكون في مقدمة الاجندة التشريعية للمجلس".
وتابع المستشار منصف نجيب سليمان: "اتمنى اصدار قانون الاجراءات الجنائية الجديد و هو جاهز و له اهمية خاصة خاصة مع تعلقه بالدفاع عن النفس و حقوق الانسان و يمس حقوق الانسان".
واكد المستشار منصف نجيب أنه "بمجرد اداء اليمين الدستورية سوف استقيل من المجلس القومي لحقوق الانسان والذي شرفت ان اكون عضوا به ومقرر اللجنة التشريعية".
ووجه المستشار منصف نجيب سليمان تحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قائلا: " قدم لوطنه ما لم يقدمه رئيس لمصر خلال السنوات الماضية فهو محب لوطنه".
فيما عبر الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس النواب ، عن سعادته البالغة بالانضمام إلى مجلس النواب ، قائلًا: “شرف ليا أن أعين في مجلس النواب باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أُجله وأقدره وأحترمه ، وسأقدم كل ما هو مفيد لصالح الشعب المصري "
وأكد " الفقي " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على أن أهم أولوياته ضبط معدل النمو السكاني ، إلى جانب العمل على دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي فى القطاع الاقتصادي الرسمي، علي رأس أجندته التشريعية، مشيرًا إلى أن ضبط معدل النمو السكاني واستفادة القطاع الإقتصادي من التسويق والعمالة وكذا أصحاب نشاطات الأعمال ذوي الأفكار الملهمة والنيرة هم الدعامة الأساسية للارتقاء بالوطن والمواطن.
وتابع أن الزيادة السكانية من شأنها أن تلتهم نتائج وثمار النمو الاقتصادي، وتهدد بالضغوط والتحديات، وتؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية، وتشكل تأثير سلبي على معدلات التشغيل ومعدلات شعور المواطن بتحسن جودة الحياة، ويصعب معها مواجهة البطالة، مشيرًا إلى أنه سيعمل جاهدًا على ضبط معدلات النمو السكاني والاهتمام بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة والأنشطة الشبابية .
كما أبدى تقديره بما حققته القيادة السياسية للدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مصر شهدت إنجازات حقيقية في جميع المجالات، و أحرزت تقدمًا ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال رفع مستوى المعيشة وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، و وضع ملف الزيادة السكانية ضمن أولوياتها، فضلا عن تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، ورأينا بأعيننا جميعا إدارة ملف أزمة جائحة كورونا الذي أشادت به المنظمات العالمية.
وتوجه بالشكر للقيادة السياسية على ثقتهم الغالية وتعيينه عضوًا بمجلس النواب، متعهدًا على أنه سيعمل جاهدًا ليكون دائمًا عند حسن ظنها، مؤكدًا على أنه لا خوف على مصر طالما يقودها المخلصين في كل مناحي الحياة وعلى رأسهم الرئيس السيسي ، القائد الذي يعشق مصر والمصريين ولا يألوا جهدًا ولا يتوانى لحظة في خدمتهم.
وجاءت قائمة المعينين كالتالي:
- إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز
- عبلـة أحمـد علي الألفـى
- فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى
- هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز
- داليا السيد محمد السيد السعدنى
- منـال هـلال أيـوب جـرجس
- جيهـان محمـد إبـراهيم زكى
- محمـد عمر عمر الزير
- نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى
- آية محمـود عبــد االله محمد مدنى
- محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش
- دريـة عبـد الحق شـرف الدين
- دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس
- نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى
- جمال حلمى محمـد الـسعيد
- حـازم محمد يحـى إمـام
- حـسام الـــسيد المتـولى غالى
- عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد
- كـريم بـدر حلمي رزق االله
- فخرى الدين على محمد الفقى .
- سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية
- على جمعــة محمــد عبــد الوهاب
- محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد
- منصف نجيـب سـليمان
- عماد خليـل كامـل خليل
- دينا أحمـد إسماعيل على
- سالم سـليمان سـالم مراحيـل
- إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى