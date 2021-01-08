منها التدخين.. الأسباب الشائعة للتجاعيد احذرها

ظهور التجاعيد أمر لا مفر منه في نهاية المطاف، ولكن العديد من العادات اليومية يمكن أن تسبب ظهور التجاعيد في وقت أقرب.





يمكن للعادات التي تبدو غير ضارة أن تسرع من ظهور الشيخوخة، وهو أمر يعمل معظم الناس على إبطائه. تحدث التجاعيد بسبب تكسر الكولاجين والإيلاستين، مما يضعف بنية الجلد.





ووفقا لموقع " POWER OF POSITIVITY" ، فإن هناك بعض العادات الخاطئة والشائعة التي تسبب ظهور التجاعيد :









1. كثرة مضغ العلكة

إذا كنت تمضغ العلكة كل يوم، فقد تصاب بالتجاعيد أسرع من أولئك الذين لا يفعلون ذلك. تسبب حركة المضغ المستمرة ظهور التجاعيد حول الفم لأنها تفرط في العضلات. كما أنه يتسبب في تكسر الأنسجة الداعمة ، مما يضعف مرونة الجلد.





2. الجري والتمارين الخارجية الأخرى

تسمع دائمًا كيف أن الجري وأشكال أخرى من التمارين مفيدة للغاية لك ولجسمك. هذا صحيح ، لكن لا يزال عليك توخي الحذر ، وإلا ستعاني بشرتك.





أولًا ، يعمل الجري على حرق الدهون من تحت الجلد ، مما قد يؤدي إلى تعميق التجاعيد. عندما يحدث هذا ، سيكون من الأسهل رؤيتها على بشرتك. يمكن أن يتسبب الجري أيضًا في تلف الخلايا ، والذي يمكن مواجهته بالفيتامينات التي تحارب الجذور الحرة.





سبب آخر يمكن أن يتسبب في ظهور التجاعيد هو أن العدائين يميلون إلى نسيان واقي الشمس. عندما تتوجه إلى الخارج للقيام بأي تمرين ، يجب عليك وضع كريم واق من الشمس مع عامل حماية من الشمس والأكثر فائدة هو الواقي الشمسي المضاد للماء لأن العرق يمكن أن يتسبب في إزالة الواقي من الشمس.





3. النظر إلى هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر كثيرًا

هذا شيء يفعله معظم الناس عدة مرات في اليوم. مع وجود هاتف خلوي قريب باستمرار ، من الصعب تجنب النظر إليه كثيرًا. هذه العادة اليومية يمكن أن تسبب ظهور التجاعيد المبكرة على بشرتك.





يمكن أن يتسبب النظر إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر في ظهور تجاعيد مبكرة لعدة أسباب. أولًا ، يمكن أن يتسبب النظر إلى الجهاز باستمرار في ظهور تجاعيد غير طبيعية على رقبتك. تجاعيد الرقبة هذه غير طبيعية لأنها لم تكن لتظهر على الإطلاق بدون مساعدة الأجهزة الإلكترونية والنظرات المتدنية المستمرة.





إذا كانت وظيفتك تتطلب منك التحديق في جهاز كمبيوتر أو أي جهاز آخر طوال اليوم ، فأنت في مشكلة عندما يتعلق الأمر بالتجاعيد. عندما تركز بشدة على الشاشة ، فإنك تميل إلى العبوس طوال الوقت. هذا يسبب ظهور التجاعيد المبكرة حول فمك.





قد تبدو هذه العادات اليومية وكأنها عادات لا يمكنك مكافحتها ، ولكن هناك حلول لمساعدتك. أولًا ، تأكد من وضع أجهزتك على مستوى العين عند استخدامها. وهذا يشمل حتى هاتفك الخلوي وجهازك اللوحي.





سيساعد ضبط أجهزتك على مستوى العين على تجنب تجاعيد الرقبة التي سبق ذكرها. بعد ذلك ، لمحاربة التجاعيد حول فمك ، ذكّر نفسك طوال اليوم بالتوقف عن العبوس إذا كان عليك وضع مرآة بجوار جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتذكيرك بتغيير تعبيرك.





4. عدم ارتداء النظارات الشمسية

النظارات الشمسية هي أكثر بكثير من مجرد إكسسوار أزياء بسيط. التحديق في الشمس طريقة مؤكدة لخلق أو تعميق التجاعيد حول عينيك.





ستظهر هذه التجاعيد على شكل أقدام غراب بجانب عينيك أو تسبب تجاعيد بين عينيك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تظهر على شكل تجاعيد بين حاجبيك إذا حاولت في كثير من الأحيان التركيز على الأشياء أثناء وجودك في الشمس.





أي نوع من النظارات الشمسية أفضل من عدم ارتداء النظارات الشمسية على الإطلاق. للحصول على أفضل النتائج ، ابحث عن النظارات الشمسية التي تحتوي على إطارات بلاستيكية وفلاتر للأشعة فوق البنفسجية . من المثير للدهشة أن الإطارات المعدنية يمكن أن تتسبب في انعكاس ضوء الشمس على وجنتيك ، مما يتسبب في تلف الجلد هناك أيضًا.





5. استخدام القش في كثير من الأحيان

يستخدم بعض الناس المصاصات عندما يشربون القهوة أو الشاي لتجنب البقع على أسنانهم. تبدو هذه عادة يومية رائعة لأنها ستساعد في الحفاظ على ابتسامة بيضاء ، لكنها قد تسبب مشكلة أخرى أيضًا. يمكن أن يؤدي استخدام المصاصات كثيرًا إلى ظهور التجاعيد المبكرة أو تعميق التجاعيد الموجودة.





6. النوم على الجانب أو المعدة

من المثير للدهشة أن الوضع الذي تنام فيه يمكن أن يسبب التجاعيد ، لكن هذا صحيح. يمكن أن يسبب النوم على جانبك أو على معدتك ظهور التجاعيد بسبب ضغط وجهك على الوسادة. يؤدي ذلك إلى ثني بشرتك وتشكيل خطوط أو تجاعيد.





يمكن أن تسبب التجاعيد الناتجة عن النوم على الجانب أو المعدة ظهور تجاعيد جديدة على الجبهة والشفتين والخدين. إذا كانت لديك هذه التجاعيد بالفعل ، فسوف تتسبب في تفاقمها. لتجنب ذلك ، يجب أن تحاول النوم على ظهرك كلما استطعت.





7. التدخين

التدخين ضار للغاية ببشرتك لأنه يطلق إنزيمًا يعمل على تكسير الكولاجين والإيلاستين. يتسبب دخان السجائر أيضًا في تقلص الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين والمواد المغذية. كل هذا يتسبب في تكوين تجاعيد جديدة وتعميق التجاعيد القديمة.





8. ارتداء العدسات كل يوم

يتطلب وضع العدسات سحب عينيك في اتجاهات غير طبيعية وخلق التجاعيد عن غير قصد. حتى لو تمكنت من القيام بذلك دون شد الجلد الحساس حول عينك ، فستظل ترفع جبينك. يمكن أن يتسبب رفع الحواجب بهذا الشكل يوميًا في ظهور التجاعيد على جبهتك.





سبب آخر أن ارتداء العدسات اللاصقة كل يوم يمكن أن يسبب التجاعيد هو أنها لا تحمي من الأشعة فوق البنفسجية . تحمي النظارات الجلد حول عينيك من الأشعة فوق البنفسجية ، لكن العدسات اللاصقة تجعلك تفقد هذه الفائدة. سيؤدي ذلك إلى مزيد من التجاعيد وتلف الجلد.





9. تستهلك الكثير من السكر أو غيرها من الأطعمة غير الصحية

يلعب الطعام الذي تتناوله دورًا كبيرًا في صحة بشرتك. السكر هو المسبب الأكبر في ظهور التجاعيد ، وهو ما يثير استياء أي شخص لديه أسنان حلوة.