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فن

بـ إطلالة جديدة.. ريهام عبد الغفور لـ جمهورها: كلما زادت التجاعيد زادت التجارب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وعلقت ريهام عبد الغفور قائلة " كلما زادت التجاعيد كلما زادت التجارب ".

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وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة مؤثرة إلى الفنانة حنان مطاوع من خلال منشورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقالت ريهام عبد الغفور من خلال منشورها :"ثقتي في إنسانية وضمير حنان مطاوع، تكاد تكون أكبر من ثقتي في إنسانيتي وضميري أنا شخصيًا"


وتربط علاقة صداقة قوية بين النجمتين حنان مطاوع نجلة الفنان الكبير كرم مطاوع وسهير المرشدي، وريهام عبدالغفور، نجلة الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتحرص كلاهما على دعم بعضهن البعض، خلال لقاءاتهما التليفزيونية والصحفية


قالت ريهام عبد الغفور إن ابنها الكبير اسمه يوسف وعمره ١٩ سنة ويدرس الإخراج في كندا، موضحة أن معظم الناس لم تكن تعلم أن لها ابن كبير إلا عندما أعلنت من فترة. 


وأضافت ريهام خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على قناة الحياة، أن ابنها يوسف قلبه طيب وحينما تكون معه أموال يسعى أن يساعد بها في أعمال خيرية

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