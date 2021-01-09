كيفية إجراء مكالمات فيديو مجانية باستخدام تطبيق Teams؟

مايكروسوفت " الأمريكية بإمكانية إجراء مكالمات فردية وجماعية مجانية، والذي يمكن استخدامه عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. يعد Microsoft Teams، تطبيقا تعاونيا لمن يعملون من المنزل عن بعد، وتمتاز خدمة مؤتمرات الفيديو المملوك لشركة "" الأمريكية بإمكانية إجراء مكالمات فردية وجماعية مجانية، والذي يمكن استخدامه عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.





ويوفر تطبيق Teams، إمكانيات وميزات كثيرة للأفراد والمؤسسات من بينها إمكانية إضافة ما يصل 20 مشاركا في المكالمة الواحدة، وتتمتع إصدارات التطبيق المتاحة لأنظمة التشغيل ويندوز 10 وأندرويد وiOS، بنفس الوظائف الأساسية للخدمة.









وفيما يلي نستعرض إليك كيفية إنشاء حساب على تطبيق Teams، وكيفية إجراء مكالمة فيديو، وفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.





أولا: كيفية إنشاء حساب Microsoft Teams:





- يمكنك تنزيل تطبيق مايكروسوفت تيمز على جهاز الكمبيوتر من هنا، أو على هاتف أندرويد من هنا أو هاتف آيفون من هنا.





- ابدأ بخطوات تسجيل الحساب بإضافة الاسم الأول والاسم الأخير للمستخدم وبلد الإقامة و تاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني.





- بعد تسجيل الدخول إلى الخدمة، انقر على علامة تبويب Teams أعلى يسار الشاشة، ثم انقر فوق انضمام أو انقر فوق زر إنشاء فريق في أسفل الشاشة.





- حدد إنشاء فريق من خيار Scratch، وقم بإضافة جهات الاتصال.





- حدد خيار خاص أو عام للحفاظ على مستوى خصوصية الفريق، قبل إدخال اسم ووصف المجموعة الجديدة.





ثانيا: كيفية إجراء مكالمة باستخدام تطبيق Microsoft Teams:





- افتح قائمة الدردشة بتطبيق Microsoft Teams، وانقر على على أيقونة المكالمات أسفل الشاشة لإجراء مكالمة جديدة.





- إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد انقر على أيقونة المزيد More، ثم اضغط على خيار المكالمات Calls.





- اضغط على رمز الهاتف في الجهة اليمنى من الشاشة، أو ادخل اسم جهة الاتصال أو عدة أسماء في المربع الموجود دردشة Microsoft Teams.





- اضغط على رمز الهاتف لإجراء مكالمة صوتية فقط أو رمز الكاميرا لإجراء مكالمة فيديو.





- حدد الآن خيار مكالمة الفيديو أو المكالمات الصوتية لبدء مكالمة Microsoft Teams، تتيح لك خدمة مايكروسوفت إضافة ما يصل إلى 20 مشاركا في مكالمة الفيديو الواحدة.