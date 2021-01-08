ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:43 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة نظيره غرناطة في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني" لا ليجا".

وضمت قائمة برشلونة كالآتي:

حراس المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - إيناكي بينا

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - أوسكار مينجويزا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - بيدري - إلياكس موريبا -ماتيوس - فرانكي دي يونج - كونارد

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتين برايثوايت

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة غدًا السبت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ميسي خارج قائمة برشلونة في مواجهة فرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا

برشلونة في نزهة كروية أمام فرينكفاروزي بدوري الأبطال

ميسى يقود برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. برشلونة يستدرج فالنسيا لاقتحام المربع الذهبي

ترشيحاتنا

أقل من 24 ساعة.. مصير مرتضى منصور بعد رفع الحصانة؟

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يقع في مجموعة الترجي

بواليا يظهر لأول مرة فى تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا

فيفا يقر نظامًا جديدًا في مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

السعودية تعلن رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال وشعر كيرلي.. شاهد آمال ماهر في أحدث ظهور

3 علامات تؤكد إصابة أطفالك بـ كورونا.. تعرف عليها

بإطلالة مبهجة.. إنجي المقدم تستعرض جمالها على إنستجرام