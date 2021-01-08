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رياضة

لا فكر الأهلي ولا قيمته .. أحمد بلال يهاجم موسيماني

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:01 م
موسيماني
موسيماني
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مجدي سلامة
شن أحمد بلال لاعب النادي الاهلي السابق هجومًا حادًا على بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بسبب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد بلال على صفحته الشخصية على فيسبوك : " مش قادر أصدق أن الأهلي لما يحب يعمل هجمة لازم عن طريق معلول ".

وتابع : " طاهر والشحات مش مستوى الاهلي ، وموسيماني 3 مدافعين في نصف الملعب ، ده لا فكر الأهلي ولا قيمته ".

واختتم : " شكرًا ".


وانتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام على إستاد السويس في إطار الدوري المصري .
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