لا فكر الأهلي ولا قيمته .. أحمد بلال يهاجم موسيماني





وكتب أحمد بلال على صفحته الشخصية على فيسبوك : " مش قادر أصدق أن الأهلي لما يحب يعمل هجمة لازم عن طريق معلول ".





وتابع : " طاهر والشحات مش مستوى الاهلي ، وموسيماني 3 مدافعين في نصف الملعب ، ده لا فكر الأهلي ولا قيمته ".





واختتم : " شكرًا ".









وانتهى الشوط الأول بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام على إستاد السويس في إطار الدوري المصري .

شن أحمد بلال لاعب النادي الاهلي السابق هجومًا حادًا على بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بسبب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.