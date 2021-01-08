لمواجهة كورونا .. تمديد الإجازة التبادلية للعاملين بزراعة عين شمس

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تقسيم أيام العمل بالكلية بدايةً من يوم السبت إلى الخميس بالأسبوعين، فيبدأ الأسبوع الأول من السبت ٢ يناير وحتى الخميس٧ ينابر والأسبوع الثاني يبدأ من السبت ٩ يناير وحتي الخميس ١٤ يناير.

ويأتي ذلك بناءً علي قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرار رئيس جامعة عين شمس بشأن منح العاملين بالجامعة اجازة تبادلية لمدة اسبوعين.

وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه كان من المقرر بدء الامتحانات العملي والنظري خلال الأسبوع المقبل لكن تم تأجيلها بعد القرارات التي اتخذتها الدولة حرصا علي سلامة الطلاب .





واضاف عميد زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، إن الكلية انتهت من رفع جميع المحاضرات اونلاين وهذه فرصة عظيمة للطلاب لمراجعة المناهج مرة اخري .









وأشار الي ان الكلية قامت بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول الي ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء علي قرارات الحكومة المصرية ، وستقوم الكلية باعداد الجداول الدراسية مرة اخرى .