مدرب المريخ: أعرف الأهلي جيدًا .. وسعيد لمواجهة موسيماني

كشف الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق المريخ السوداني عن ابتهاجه بمواجهة النادي الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني في دوري أبطال إفريقيا.





وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا عن وقوع المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي إلى جوار الأهلي حامل اللقب في المجموعة الأولى.





وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال جوميز :"الجميع يعرف موسيماني جيدًا نظرًا لما قدمه في السابق وكونه المدرب الأول في جنوب إفريقيا، مواجهته أمر يُسعدني".









وأضاف مدرب الإسماعيلي الأسبق :"أحترم بيتسو كثيرًا، فهو يتمتع برؤية جيدة وكذلك شخصية مميزة، اختيار الأهلي التعاقد معه كان موفقًا للغاية".





وعن مواجهة الأهلي قال ديديه :"أعرف الأهلي جيدًا، أتابعه من السودان، ورأيت انطلاقته الجيدة في الدوري المصري، وفي الموسم الماضي كان الفريق يؤدي بصورة رائعة مع السويسري رينيه فايلر، كما أن لديه لاعبين يتمتعون بالخبرات والانسجام منذ سنوات".





وتابع جوميز :"أشاهد مباريات الأهلي كثيرًا، الفريق قام بإضافات رائعة في سوق الانتقالات، وأبرزهم المغربي بدر بانون لاعب الرجاء السابق، وأعرف أن طموحهم الحالي هو الحفاظ على اللقب".



