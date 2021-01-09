إذاعة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب على الهواء مباشرة

عدم اصطحاب مرافقين وخريطة لجلوس النواب في القاعة لالتزام التباعد الاجتماعي

تقسيم النواب لقسمين وقت اداء اليمن الدستورية وخيمة خارج القاعة الرئيسية

بالارقام عدد مقاعد القاعة والشرفات العليا وللمجلس لتحقيق التباعد





اتخذ مجلس النواب مجموعة من الاجراءات الاحترازية استعدادا للجلسة الافتتاحية للمجلس و التي ستشهد اداء النواب اليمن الدستورية انتخاب رئيس المجلس و الوكيلين.





وتشمل الاجراءات الاحترازية تقسيم النواب الى قسمين وقت اداء اليمن الدستورية الاول قسم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية ثم يغادروا القاعة ليحضر النواب الفائزين على مقاعد القائمة و يعقب ذلك اعلان اجراءات الانتخاب لهيئة المكتب ليترشح من يريد





ويجلس الاعضاء وفقا لرقم العضوية داخل القاعة العامة و كشف المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب انه سيتم مطالبة النواب بعدم اصطحاب مرافقين حتى لا يزداد العدد عن الرقم المسموح به في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





كما اكد المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب انه سيتم بث الجلسة على الهواء مباشرة موضحا ان هناك اجراءات تم اتخاذها لانتقال الصناديق لمقاعد النواب اثناء الانتخاب حتى لا يحدث تزاحم داخل ووسط القاعة العامة للمجلس.





ووفقا الاجراءت الاحترازية والتباعد الاجتماعي تتحمل القاعة الرئيسية ٢٤٨ مقعد و الشرفة العليا على المستوى الثاني ٣٩ مقعد و الشرفة العليا على المستوى الثالث ٣٦ مقعد.





يستعد مجلس النواب للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل و تقوم بها الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي بتحركات مكثفة استعدادا لاستقبال الجلسة الافتتاحية.





وتنتهي المدة الدستورية لبرلمان ٢٠١٦ غدا السبت ٩ يناير ٢٠٢١.





وتنعقد الجلسة الافتتاحية المقرر لها الثلاثاء كغيرها من الجلسات التي انعقدت مؤخرا وسط اجراءات احترازية مشددة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى المطلوب لمواجهة فيروس كورونا كما تزويد قاعات المجلس واللجان بزجاجات الكحول لتطهير الايدى بجانب توفير الكمامات الطبية.





ويأتي ذلك بعد صدور القرار الجمهورى والذي يتضمن أسماء النواب المعينين بمجلس النواب الجديد وعددهم 28 نائبًا حيث نص على انه لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من السيدات.





كما صدر القرار الجمهورى بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ، يوم الثلاثاء المقبل.





من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين سنا وتتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.





وبعد ذلك يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم.





وبعد ذلك تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.





نصت المادة 276 على: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".





ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.





وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.