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فن

شاهد.. محمد سامي يسخر من صورة له في الكواليس

السبت 09/يناير/2021 - 03:39 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر المخرج والمؤلف محمد سامى صورة له من كواليس أحد أعماله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد سامي غاضبا ، و علق  ساخرا علي الصورة  قائلًا: لما شوفت الصوره دي سألت نفسي سؤال واحد ، يا تري نظرة اللي حواليا ليا إني واقف بخرج ؟ ولا جاي آخد بالتار ؟

وفي سياق آخر، كان المخرج محمد سامي قد رد على هجوم السوشيال ميديا عليه بعد كتابة "مُشرف على التأليف والإخراج" على مسلسل «لؤلؤ»، وقال إن الجمهور لا ينظر للجانب الإيجابي في الأمر وهو أن مخرج العمل مساعده لمدة 6 سنوات وهو يقدمه للجمهور.

وتابع في تصريحات له ببرنامج «The Insider»، المُذاع عبر قناة «دبي»: أن الموضوع لا يخص الجمهور، بل الشركة المنتجة والبطلة والصناع، وأكد أن من يتحدث في هذا الأمر غيران، ولفت إلى أنه يبشر الجمهور بمسلسل قوي جدا. 

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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