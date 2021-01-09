شاهد | سمية الخشاب تشارك جمهورها بصور من حديقة الحيوانات في الإمارات

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت سمية الخشاب وهي تطعم الدب في إحدى حدائق الحيوان بدولة الامارات.





يشار إلى أن سمية الخشاب، تستعد للمشاركة في مسلسل "موسى" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.





مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وشيرين رضا وباسم سمرة وسيد رجب ورياض الخولي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.









يذكر أن محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.





وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.









كانت سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.





وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.





ورفضت سمية الخشاب، التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى.



