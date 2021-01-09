نانسي بيلوسي تهاجم ترامب: مختل وخطير

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"المختل" و"الخطير".





وقالت بيلوسي في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، اليوم السبت: "ترامب قام بشيء خطير للغاية، يجب أن يلاحق بشأنه قضائيا، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة".





وأضافت: "من المحزن أن يكون الشخص الذي يقود السلطة التنفيذية رئيس مختل وخطير".





وتابعت: "أمامنا أيام قليلة لنكون محميين من الخطر الذي يشكله ترامب علينا".





وكانت بيلوسي أعلنت منذ قليل، أنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بالمجلس للاستعداد لمسائلة الرئيس ترامب.





ونشرت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية مساء أمس، مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".





وتشير المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".





وتدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أن ترامب عرَّض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".





وأضافت أن ترامب "هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا".





واقتحم الأربعاء مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.





وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول



