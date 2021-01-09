وزير الشباب والرياضة في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط: دعم كبير من الرئيس السيسي لإنجاح مونديال كرة اليد.. إنشاءات البطولة تكلفت 3.2 مليار جنيه.. و28 مليارا استثمارات في البنية التحتية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:

الصالات المغطاة المستضيفة لمباريات البطولة مصدر فخر لكل المصريين

اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة رئيس الوزراء تتابع كل صغيرة وكبيرة استعدادا لانطلاق المونديال

الحضور الجماهيري يقتصر على 20% فقط من سعة الصالات المغطاة وسط إجراءات احترازية مشددة

إجراءات احترازية كاملة للمنتخبات المشاركة في البطولة منذ وصولهم إلى مصر

المدينة الرياضية والقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تساهمان في استضافة مصر للبطولات القارية والدولية الكبرى

ثقتنا كبيرة في قدرة أبطال مصر على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في أولمبياد طوكيو 2021

28 مليار جنيه استثمارات الوزارة في البنية التحتية الرياضية خلال عامين

"نادي النادي" أحد خطوات الحكومة لنشر الرياضة في كافة ربوع الجمهورية

تدشين مشروع "زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب

"تصدوا معنا" .. حملة توعوية بمشاركة الشباب لمواجهة تحديات الدولة المصرية في الداخل والخارج













أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري والتي تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق في الفترة الحالية ، خاصة وأن لعبة كرة اليد تعد ثاني أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم.





وقدم الدكتور أشرف صبحي ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكره إلى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لإنجاح البطولة وتنظيمها في هذا الوقت القياسي في ظل ظروف جائحة "كورونا المستجد" ، كما قدم شكره إلى كل أجهزة الدولة والوزارات المختلفة على ما قامت به من تعاون والمساهمة في تنظيم هذا الحدث العالمي.





وأشار أن كافة التجهيزات والاستعدادات للبطولة تمت وفقا للمعدلات الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن الصالات المغطاة التي ستجري عليها البطولة ستكون مصدر فخر لكل المصريين، لأن قدرات مصر الانشائية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير وفق استراتيجية منظمة تشمل التنوع في الإنشاءات لكافة الألعاب الرياضية وبمواصفات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير والاشتراطات العالمية .





وشدد على أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقوم بمتابعة كل صغيرة وكبيرة استعدادا لانطلاق المونديال ، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للمونديال لديها خبرات جيدة بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار وبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ، وذلك من خلال منظومة التذاكر وشركة الأمن الوطنية وحتى النقل التليفزيوني .





وقال إن البطولة تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق في الفترة الحالية ، خاصة وأن لعبة كرة اليد تعد ثاني أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم ، لافتا إلى أن هناك تحديا كبيرا لتنظيم مونديال كرة اليد في ظل جائحة "كورونا المستجد" خاصة وأننا في فصل الشتاء ، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإنجاح البطولة .





وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى لم يطلب أي تأجيل لانطلاق منافسات بطولة العالم منذ بداية أزمة "كورونا المستجد " نظرا لأن الأجندة الدولية للبطولات في عام 2021 تشهد زخما حيث ستقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021 في أغسطس المقبل وكل المنتخبات تستعد للمشاركة فيها مما يجعل هناك صعوبة في تأجيل مونديال كرة اليد.





وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية انتهت من إنشاء 3 صالات مغطاه لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد وهى صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة إستاد برج العرب بالإسكندرية إلى جانب تطوير وتحديث الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي .





وأوضح أن تكلفة إنشاءات بطولة العالم لكرة اليد بلغت حوالي 3.2 مليار جنيه ، مؤكدا أنها ستكون أصولا للدولة المصرية عقب انتهاء البطولة حيث أنه تم توزيع أماكن الصالات المغطاه بآليه تسويقية حتى يمكن الاستفادة منها عقب انتهاء المنافسات في تنظيم كبرى البطولات في ألعاب الصالات الأخرى .





وقال وزير الشباب والرياضة إن صالة العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحدث منشآت مصر الرياضية، وتم بناؤها خصيصا لاستضافة النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد ، موضحا أن الصالة التي تقع في المدينة الرياضية في عاصمة مصر الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، تتسع لـ7500 متفرج .





ولفت إلى أن الصالة جزء من مدينة رياضية متكاملة تم إنشاؤها بتكلفة 2.2 مليار جنيه، وتضم مجمع للصالات المغطاة ، ومجمع حمامات سباحة ، ومنطقة ملاعب لكرة القدم والخماسية، وملاعب للتنس الأرضي بجانب منشآت أخرى عديدة .





وقال وزير الشباب والرياضة إن صالة الدكتور حسن مصطفى تقع في قلب مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة، وتعد الصالة ضمن الأحدث من بين الصالات المستضيفة لبطولة العالم لرجال كرة اليد مصر ، مشيرا إلى أن الصالة تتسع لـ5200 متفرج، ولا تقل عن أي من نظيراتها المستضيفة للبطولة، بل بها نفس المزايا التي توفر للفرق والجماهير كل سبل الراحة .





وأوضح أن الصالة المبنية في عام 2020 تتضمن مقصورة رئيسية لكبار الزوار وصالة تدريب، وناد صحي للمنتخبات، والمبنى المخصص كمقر رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد ومقر أكاديمية الاتحاد الإفريقي لكرة اليد ، ومقرا للاتحاد الدولي لكرة اليد خاصة وأن رئيسه هو الدكتور حسن مصطفى .





وأضاف أنه تم إنشاء صالة جديدة باستاد برج العرب بالإسكندرية تتسع لـ5000 متفرج ، لافتا إلى أن الظهور الأول لصالة استاد برج العرب ستكون في النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد .





وشدد على أنه تم تطوير الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي لاستضافة هذا الحدث العالمي ، وهي تقع ضمن مجمع الصالات المغلقة التي تم افتتاحها عام 1991، وشهدت مشروعا لرفع كفاءتها في عام 2015 بتكلفة وصلت إلى 133 مليون جنيه تمهيدا لاستضافتها لبطولة العالم لكرة اليد وتتسع الصالة لنحو 17 ألف متفرج .





وأوضح أن أزمة "كورونا المستجد" تسببت في جعل الحضور الجماهيري يقتصر على 20 % فقط من سعة الصالات المغطاه وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية الجميع سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو حكام وحتى الجمهور نفسه من العدوي بفيروس "كورونا المستجد" .





واعتبر وزير الشباب والرياضة أن تنظيم بطولة العالم لكرة اليد في ظل جائحة "كورونا المستجد" سيكون علامة فارقة في تاريخ الرياضة في العالم خاصة "وأننا مقبلون على كأس العالم للأندية لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية في طوكية 2021 "، مشيرا إلى أن تنظيم المونديال سيكون تجربة ودليل استرشادي سيستفيد منه المنظمون في نجاح تنظيم البطولات المجمعة المقبلة في ظل وجود "كورونا المستجد" .





وأكد أن وزارة الصحة المصرية ستتابع بشكل مستمر عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا المستجد" خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد ، لافتا إلى وجود إجراءات احترازية كاملة للمنتخبات الوافدة للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، منذ وصولهم الي مطار القاهرة حتى مغادرتهم مصر .





وقال" صبحي" إن اللجنة المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة المصرية، راعت أعلى درجات الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن النظام المتبع في البطولة يضمن توفير أعلى درجات العزل الصحي ، مشيرا إلى أن كل فندق في البطولة يحتوي على شبه مستشفى قائم بذاته، حيث تم تجهيز معمل تحاليل وغرف للآشعة وصيدلية على أعلى مستوى وعيادة لجميع التخصصات في ظل فرض نظام الفقاعة الطبية "الحجر الصحي" بالبطولة .





وأعلن "صبحي" وجود وفد من وزارة الصحة المصرية يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالمنتخبات المشاركة في البطولة، مع وجود ما يقارب من 5 إلى 8 غرف للعزل داخل كل فندق، بجانب إجراء مسحات لكل العاملين بالفنادق التي تستضيف المنتخبات كل 3 أيام مع كل المشاركين في المونديال من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية ولجان منظمة حتى المتطوعين المشاركين في الحدث العالمي .





وقال وزير الشباب والرياضة إن مباريات البطولة سيتم بثها مجانا على القنوات المصرية حتى يتمكن الجميع من متابعة المونديال خاصة في ظل جائحة "كورونا المستجد" التي أثرت بشكل كبير على نسبة الحضور الجماهيري في الملاعب والتي كانت تقدر بحوالي 34 ألف مقعد في الصالات المغطاه ولكن اللجنة المنظمة استقرت على حضور نسبة 20 % فقط من السعة الصالات ، موضحا أن انخفاض العائد من التذاكر سيتم تعويضه من عائدات البث والنقل التليفزيوني لمباريات البطولة .





وأكد أهمية مشاركة الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد ، وتحقيق النجاح لها في ظل تحديات فيروس "كورونا المستجد" الراهنة ، لافتا إلى أن مشاركة الشباب المتطوعين في تنظيم المونديال ستعكس لدى المنتخبات المشاركة الصورة الذهنية حول جميع الشباب المصري، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم والأدوار المنوطة بهم.





وأشار إلى أنه تم تدريب الشباب المتطوعين في مونديال اليد على أيدي عدد من المتخصصين من وزارة الصحة حول آليات متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" ، مقدرا عدد المتطوعين بحوالي 1200 متطوع في المونديال .





وكشف وزير الشباب والرياضة عن قرار توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بحضور نهائي المونديال، على صالة رقم (1) بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة ، وقال "إن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية لحضور البطولة وأكد حضوره النهائي حيث قرر المجيء لمصر لمتابعة الإجراءات الطبية والاحترازية التي سوف تتم بها البطولة ونظام الفقاعة الذي سيطبق خلال البطولة".





وتمنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التوفيق للمنتخب المصري المشارك في المونديال ، وقال "إن الاتحاد المصري لكرة اليد وعد بتأهل المنتخب إلى دور الثمانية وفقا للتحليل والإحصاء الذي قام به للاعبي المنتخب" ، معربا عن أمله في أن يكون المنتخب المصري ضمن المنتخبات الثمانية الكبار في اللعبة .





من ناحية أخرى ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حجم استثمارات الوزارة خلال العامين الماضيين بلغت 28 مليار جنيه ، منها 14 مليارا من أصول الوزارة والباقي عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص سواء في الأندية أو مراكز الشباب على مستوى الجمهورية .





وقال "صبحي" إن وزارة الشباب والرياضة تسعى لبناء شراكات وتعاون متكامل مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال الرياضي لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات مصر ، وفقا لخطة الوزارة الاستثمارية ".





وشدد على أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد حزما من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.





وقال "صبحي" إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهدة في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل أفراد الأسرة المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك الأندية.





وأكد أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة.





وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب ، لافتا إلى أنه يتم تطبيق خطة إستثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية في الاستادات المختلفة في المحافظات، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى .





وأشاد "صبحي" بخروج "نادى النادى" في مدينة 6 أكتوبر الصرح الرياضي العملاق بهذا الشكل فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع نحو آفاق جديدة لخدمة قطاع الرياضة والشباب ، وكذلك فروعيه في مصر الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة .





وأوضح أن "نادي النادي" أحد خطوات الحكومة في نشر الرياضة في كافة ربوع الجمهورية، مشيرا إلى أن الرياضة تحظى بدفعة كبيرة من الحكومة وأنه هناك خطة كاملة لكافة المنشآت الرياضية والشبابية في كل المحافظات تحت مظلتها .





وأكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف حاليا هو نشر الرياضة في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تطوير مراكز الشباب، بالإضافة إلى الاستثمار الرياضي بإنشاء أفرع للأندية بالمحافظات، تناسب جميع الفئات المختلفة بخدمات مميزة لخلق وصناعة العديد من الأبطال في الألعاب المختلفة.





وقال "صبحي" إن المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة التي قاربت على الانتهاء، وتضم استادا كبيرا بالإضافة إلى مشروع القرية الأولمبية بالعاصمة الجديدة، والعديد من المشروعات في المدن الجديدة ستساهم في إستضافة البطولات القارية والدولية الكبرى.





وحول تعديل قانون الرياضة الجديد ، قال الدكتور أشرف صبحي إن وزارة الشباب والرياضة تدرس منذ فترة بعض البنود التي تسعي لتعديلها في قانون الرياضة الجديد، بعد أن اثبتت التجربة عدم صلاحيتها وننتظر مجلس النواب الجديد لتعديلها .





وشدد "صبحي" على أن هذه التعديلات متفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي وتتمثل في بعض بنود الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية إلى جانب عودة بعض صلاحيات الوزارة على الأندية، بعد السلبيات التي حدثت مؤخرا ، بالإضافة إلى تغيير بند التحكيم الرياضي .





وعن المشاركة المصرية في أولمبياد طوكيو ، أعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في قدرة أبطال مصر على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في منافسات أولمبياد طوكيو 2021، استنادًا على تألقهم ونتائجهم المتميزة في شتى البطولات الدولية، وحسم ألقابها ، وذلك على الرغم من تأثير جائحة "كورونا المستجد" حيث أن أغلب المعسكرات الخارجية تم إلغاؤها بسبب الجائحة.





وتمنى الدكتور أشرف صبحي التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات خلال فترة استعدادهم لدورة الألعاب الأولمبية ، منوها إلى دعم الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، ومؤازرة جميع اللاعبين واللاعبات، ومتابعة تجهيزاتهم للمنافسات المختلفة في ضوء الحرص على مواصلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.





وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت العديد من المبادرات لشباب مصر تبلغ حوالي (300) مبادرة شارك بها 21 مليون شاب وشابة ، لافتا إلى أن الشريحة العمرية لفئة الشباب تعد الأكبر في الهرم السكاني في مصر .





وعن أهم هذه المبادرات ، قال "صبحي" إن مبادرة "تصدوا معنا" تعد حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات يشارك فيها الشباب المصري بجميع فئاته المختلفة، وتأتي في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجي الهدام والمروج للشائعات وزرع الإحباط لدى الشباب المصري "والقيام بدورنا تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصونًا لمستقبله".





وعن مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" قال"صبحي" إن لها تأثيرا إيجابيا وأنه سيكون نوفمبر من كل عام شهر الاحتفال بالمبادرة حتى نقضي تمام على التعصب الأعمي، لأنه ظاهرة موجودة ناتجة عن زيادة الانتماء والولاء للأندية الشعبية، ولعبت "السوشيال ميديا" دورا كبيرا في تأجيج هذه الفتنة بين جمهور الأهلي والزمالك على وجه الخصوص.





وأشار "صبحي" إلى أن التعصب ظاهرة مجتمعية وهو ما جعل وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يعملون باستمرار لتوعية الشباب عن طريق الإعلام والتدريب باختيار مدربين للتدريس ثم آليات العمل لتطبيقها عن طريق الثواب والعقاب.





وحول مبادرة "دراجتك.. صحتك" ، قال الدكتور أشرف صبحي إن وزارة الشباب والرياضة ستفتح الأحد المقبل، باب الحجز الرسمي للمرحلة الثالثة من المبادرة خلال احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال .





وأعلن وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تدشين مشروع "زود دخلك" من خلال مبادرة "دراجتك.. صحتك" بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة .





وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة التسجيل من خلال لينك سيتم إتاحته عبر الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضة أو البوابة الإلكترونية .





وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أطلقت مرحلتين من المبادرة ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب، لافتا إلى أنه من المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل، حيث تأتي المبادرة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتسهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.