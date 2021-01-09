رعب كورونا يضرب الصين مجددًا.. عزل مدينة بالكامل ومنع الخروج منها

أعلنت السلطات الصينية أنه سيتم تعليق تشغيل كل وسائل النقل العام في مدينة شيجياتشوانج الصينية بمقاطعة هيبي، التي تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid-19، والتي لم تشهدها البلاد منذ شهور، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.









وأغلقت الصين، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، يوم الجمعة بعد اكتشاف 117 حالة، بما في ذلك 67 حالة بدون أعراض.











حتى يوم الجمعة، حددت مقاطعة هيبي ما مجموعه 334 حالة بالفيروس المتحور منذ 2 يناير، عندما بدأ تفشي السلالة الجديدة للمرض.









نشرت كل من إدارة النقل في شيجياتشوانج ومترو الأنفاق وشركة شيجياتشوانج للحافلات على مواقعها الإلكترونية أن خدمات سيارات الأجرة ومترو الأنفاق والحافلات ستتوقف من منتصف ليل السبت حتى إشعار آخر.











مُنع السكان من مغادرة المدينة، حيث تم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية، وإغلاق محطات القطارات والحافلات، وإلغاء الرحلات الجوية.









كما أُمر جميع السكان بالحجر الذاتي في المنزل لمدة سبعة أيام بعد إجراء اختبار Covid-19 الإلزامي.









وقدمت الصين 9 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد Covid-19 لمجموعات رئيسية من سكانها حتى الآن، من ذوي الأولوية، وفقًا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.









وقالت لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، إن 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد تلقوا جرعة منذ 15 ديسمبر.









قبل ذلك، تم إعطاء 1.6 مليون جرعة للسكان المعرضين لمخاطر عالية.







