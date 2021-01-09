أمطار ورياح وضباب.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية أن يسود اليوم، السبت، طقس مليء بالأمطار الرعدية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وعسير والقصيم والرياض وجازان والباحة.









وبين مركز الأرصاد، في تقرير له اليوم، أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنّيا في مدى الرؤية الأفقية.











وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وعرفات والجموم، وكذلك ستكون هناك أمطار على الطائف والعرضيات وميسان.









كما تشهد مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مصحوبة بتساقط للبَرَد وسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم.





وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان.









وحذر المركز منطقة الرياض من ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والرين والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء ومرات.











وتشهد القصيم أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة أيضا الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.











ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وكذلك أبها وأحد رفيدة والحرجة المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وطريب وظهران الجنوب ومحايل.











وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بجانب الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.







