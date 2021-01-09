ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمطار ورياح وضباب.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

السبت 09/يناير/2021 - 09:10 ص
امطار وضباب في السعودية
امطار وضباب في السعودية
Advertisements
محمود نوفل
توقع  المركز الوطني للأرصاد السعودية أن يسود اليوم، السبت، طقس مليء بالأمطار الرعدية وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وعسير والقصيم والرياض وجازان والباحة.


وبين مركز الأرصاد، في تقرير له اليوم، أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنّيا في مدى الرؤية الأفقية.


وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وعرفات والجموم، وكذلك ستكون هناك أمطار على الطائف والعرضيات وميسان.


كما تشهد مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مصحوبة بتساقط للبَرَد وسيول وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم.
 

وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان. 


وحذر المركز منطقة الرياض من ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والرين والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء ومرات.


وتشهد القصيم أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل الحالة أيضا  الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.


ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وكذلك أبها وأحد رفيدة والحرجة المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وطريب وظهران الجنوب ومحايل.


وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بجانب الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.


ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وكذلك الحناكية والمدينة المنورة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة مناطق

إنذار عاجل وأمطار رعدية وانعدام للرؤية.. ماذا يحدث فى المدينة المنورة

أمطار رعدية غزيرة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

طقس السعودية.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

في الساعات الأخيرة من 2020.. شاهد| البرق ينير سماء مكة وهطول الأمطار على المصلين

أمطار رعدية وضباب.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية إلى هذه المناطق

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

كان يفتح محفظتي الخاوية ويملأها.. أبرز تصريحات أصالة عن المايسترو الراحل خالد فؤاد

زعيم كوريا الشمالية يجهز لتحالف مع "أعداء" الولايات المتحدة

فيزاليوس أبو التشريح الحديث.. أول من سمى أعضاء جسم الإنسان.. حكم عليه بالإعدام ومات في الحج

اكتشاف هيكل حيوان غريب يرجع عمره لآلاف السنين عن طريق خرائط جوجل| صور

أخبار الرياضة.. اجتماع طارئ لـ موسيماني في الأهلي.. تعافي السولية ومحمد هاني من كورونا.. والزمالك: 5 ملايين دولار كاش لضم مصطفى محمد إلى إتيان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد

عملاقة الطرق الوعرة.. JEEP تطلق GRAND CHEROKEE موديل 2021 | صور

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها