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لتقنين وضع الصناعة في مصر.. تعرف على مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية

السبت 09/يناير/2021 - 10:33 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال حازم عنان، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، إن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية يعد نقطة بداية لوزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

وأضاف "عنان" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أن مجمع مرغم 1" كان هو البادرة والمشجع من أجل إنشاء "مجمع مرغم 2" الذي يتم استكماله حاليا، معقبا: قررنا إنشاء المجمع بالقرب من الكيانات المهتمة بصناعة الكيماويات وأيضا بالقرب من المنافذ البحرية ومحاور النقل.

وأوضح أن هدف المجمع هو الوصول إلى منتج عالمي يغطي الاحتياجات الداخلية والخارجية في نفس الوقت، مشيرا إلى أن الوزارة تواصلت مع المستثمرين من أجل توفير كافة التسهيلات لهم وحل المشاكل التي واجهتهم.

وأضاف، مجمع مرغم يعد من ضمن 7 مجمعات تم طرحها من قبل الوزارة ، منوها إلى أن الهدف من مجمع مرغم هو تقنين وضع الصناعة في مصر والتغلب على مشكلة الصناعات العشوائية.
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