به 145 باكية.. محافظ الجيزة يكلف بتطوير سوق ابن حزم وطرح وحداته للشباب

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة وتطوير سوق ابن حزم بمركز ومدينة البدرشين، ومراعاه البنية التحتية له لتحقيق الاستغلال الأمثل للسوق والذي يحتوي علي 145 باكية لطرحها للشباب لخلق فرص عمل لهم .





كما حرص المحافظ علي خلال جولته بمدينة البدرشين على تفقد حالة النظافة والاشغالات والحالة العامة للطرق بنطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية مشددا علي رؤساء المراكز برفع كفاءة النظافة ومتابعة التزام المحال والمطاعم بمواعيد الغلق والطاقة الاستيعابية وعدم السماح باي أعمال بناء مخالف .





الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين ومجدي محب رئيس مدينة الحوامدية ومحمود فؤاد رئيس مركز أبو النمرس .



