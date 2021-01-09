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تعليم

إنترنت مجانى وتواصل مع أعضاء هيئة التدريس.. خدمات تقدمها تربية نوعية عين شمس لطلابها بسبب كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 01:50 م
كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور " أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، ان العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي عبر التعليم عن بعد ومن خلال المنصات التعليمة بعد قرار المجلس الأعلي بوقف الدراسة داخل الحرم الجامعي والإعتماد علي التعلم عن بعد وتأجيل الإختبارات  لما بعد إنتهاء أجازة منتصف العام الدراسي.


وأوضح " السيد " خلال تصريحات لموقع " صدى البلد" أن الكلية تقدم العديد من الخدمات للطلاب من حيث توفير الأنترنت المجاني عبر شرائح إنترنت مجاني للطلاب لغير القادرين والمقيدين بصندوق التكافل الأجتماعى ، لافتًا الى أنه تم توفير كافة المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية بالأضافة الى  توفير إمكانية التواصل مع أعضاء هئية التدريس عبر المنصات وليس مواقع التواصل الأجتماعى فقط 

وأشار عميد تربية نوعية عين شمس الى إنتهاء الدراسة الأسبوع المقبل عبر التعليم عن بعد والإستعداد للإخبارات كما هو مقرر عبر قرار مجلس الوزراء للحفاظ علي الطلاب ضد إنتشار عدوي فيروس كورونا بينهم، مشيرًا الى عدم حذف أى اجزاء من المقررات الدراسية 

وأكد ، أنه لا يوجد  بالحرم الجامعي الخاص بالكلية منفذ بيع خطوط المجانية الخاصة بالانترنت ولكنه متوفر بالجامعة.
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