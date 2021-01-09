سالي عاطف تكتب: الانتخابات الرئاسية الأفريقية.. ماذا يحدث في دول القارة؟!

القارة السمراء قارة الثروات والخيرات والتناقضات أيضًا، فكلنا نعلم أن أغلب دول القارة الخضراء تعاني من نقص حاد في التعبير عن الرأي وعدم توافر الديمقراطية وحرية الشعوب، خاصة عندما يتعلق الوضع بكرسي الحكم أو الرئاسة التي تترسخ في ذهن الحكام الأفارقة، وكأن هذا المنصب دائم دوام الحياة دون تداول للسلطة أو تداول سلمي إن صح التعبير في بعض الدول الأفريقية.





وها نحن أمام مشاهد انتخابية لأكثر من دولة أفريقية بدأت منذ أكتوبر من العام الماضي وحتي الآن، ما يضعنا أمام تساؤل هام، وهو تأثير هذه الانتخابات على استقرار وسلام القارة السمراء، خاصة في مشهد معقد منه تداعيات فيروس الكورونا اللعين، وإفلاس دول، وإغلاق أخرى وتراجع الدعاية العادية للمرشحين بسبب هذا الوضع.





ففي غينيا تم إجراء الانتخابات بمنع التجمعات وإحلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا محل الدعاية، وكذلك الحال جرى في كوت ديفوار، أما أوغندا فتعيش الآن علي صفيح ساخن من التوتر والقلق؛ بسبب ترشح الرئيس يوري موسيفيني مجددا بعد ٣٤ عاما من الحكم وذلك الشهر المقبل، وحالها كحال الدول التي سبقتها في التصويت دون تجمعات وناخبين والاعتماد الكلي علي الإعلام ووسائل التواصل الفاشلة في ظل ضعف الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالدول الإفريقية.





أما تنزانيا فقد عانت بسبب جائحة الكورونا أثناء الانتخابات في أكتوبر العام الماضي ومثيلتها بوركينا فاسو فستنظم الانتخابات الشهر المقبل، وسط عدد من المرشحين ضمنهم الرئيس الحالي الذي يحلم بولاية ثانية.





أما النيجر فكان الوضع أكثر تحضرا الشهر الماضي، خاصة بعد إعلان الرئيس عدم نيته الترشح، حيث اكتفى بولايتين فقط ويسعى لانتقال سلمي للسلطة، بينما أفريقيا الوسطي تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب الانتخابات التي بدأت الشهر الماضي وهناك مطالبات بإلغاء الانتخابات.





وفي قراءة سريعة بمشهد الانتخابات العام الماضي فقد فاز رئيس جزر القمر بولاية رابعة للسلطة، وكذلك رئيس الكاميرون بعد فترة من الصراع والتوتر والحروب بالبلاد، كذلك فقد فاز رئيس غانا بولاية ثانية وهناك انتخابات في كل من بوروندي وبنين.





أما إثيوبيا فقد أعلنت تأجيل الانتخابات في استغلال أمثل لما يحدث الآن من قمع للتيجراي دون أي مراعاة لحقوق الإنسان أو الديمقراطية.





ترى ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة، وهل ستشهد القارة مزيد من التوترات والقمع أم ستساهم الانتخابات في دعم استقرارها.



