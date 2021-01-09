ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجرم دولي.. حارس أردوغان الخاص مطلوب القبض عليه

السبت 09/يناير/2021 - 03:08 م
حارس أردوغان الخاص
حارس أردوغان الخاص
Advertisements
شريف سيد
ذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن الحرس الخاص بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقائد شرطة تركيا مصطفى مراد سومركان، مطلوب من قبل السلطات الأمريكية بتهم جنائية متعددة. 

وقال الموقع إن سومركان متهم بالمشاركة في عمليات سرية بالتعاون مع المخابرات التركية في ليبيا، كما أنه مطلوب لدى السلطات الأمريكية بسبب تعديه على المتظاهرين الأكراد خارج السفارة التركية عام 2017. 

وارتكب سومركان هذه الجرائم، قبل أن يصبح الحرس الخاص بأردوغان نفسه. 

وبحسب الموقع، تم تعيينه ضابط أمن للسفارة التركية في طرابلس، وبدأ العمل سرا مع عملاء وكالة المخابرات التركية في ليبيا. 

كما تعد زوحته، إليف أوزون سومركان، واحدة من أشهر الجلاديين شهرة في تركيا، حيث أساءت إلى كبار الجنرالات الذين احتجزوا بشكل غير قانوني في موقع اعتقال غير رسمي عام 2016 بأنقرة. 

وردا على هذه الاتهامات، تدخل أردوغان للدفاع عنه، بل قدم له مكافأة، عبر تعيينه حارس خاص له. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وثائق سرية تفضح تورط أردوغان في دعم رموز تنظيم القاعدة بأذربيجان.. فيديو

أردوغان يطمس الأدلة بالتفجيرات.. وثائق مسربة تفضح تركيا ودعمها لداعش

تجسس وقتل واختطاف وتهم إرهاب.. رجال أردوغان يلاحقون معارضي رئيسهم في الخارج.. ووثيقة سرية تكشف كيف حول النظام الدبلوماسيين لجواسيس في أستراليا

ترشيحاتنا

اتهامات من رئيس وزراء كندا لـ ترامب

بعد وفاة الأطفال بفيروس كورونا.. «الصحة» تعلن بروتوكول العلاج

تحذير.. حسابك على واتساب سيتم حظره الشهر المقبل

آخر يوم حصانة.. 409 نواب يودعون مجلس النواب بعد 5 سنوات برلمان

3 جنيهات انخفاضا بأسعار جرام الذهب اليوم السبت 9 - 1 - 2021.. تفاصيل

طلب 70 مليون جنيه سنويا.. الزمالك يجمد ساسي بعد مماطلته في التجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحطمت خلال دقيقة.. القصة الكاملة لـ الطائرة الإندونيسية المفقودة

شاهد.. سيارات رؤساء أقوى 5 دول في العالم

نوع من الحمضيات يوضع على القدمين لـ علاج الدوالي