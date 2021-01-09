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ديني

بسبب كورونا.. إلغاء منهج شهر يناير من امتحانات المعاهد الأزهرية

السبت 09/يناير/2021 - 03:28 م
بسبب كورونا.. الأزهر
بسبب كورونا.. الأزهر يحدد المحذوف من مقررات المعاهد
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محمد شحتة
قرر الأزهر الشريف إلغاء منهج شهر يناير من الامتحانات والاكتفاء بشرح المناهج حتى نهاية ديسمبر، لسنوات النقل فقط، وعدم وضع امتحانات في منهج يناير تخفيفا على الطلبة بالمعاهد الأزهرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لجميع المناهج وتقديم موعد الامتحانات، فقد وجه جميع المديريات برفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة.

مصير المعلمين المنتدبين بعد تأجيل الامتحانات
كشف قطاع المعاهد الأزهرية ، عن مصير المعلمين المنتدبين بالمعاهد الأزهرية ، غير معاهدهم الأصلية بعد قرار تأجيل الامتحانات.

وأوضح قطاع المعاهد ، أنه نظرا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا وحفاظا على أرواح العاملين بالأزهر ، فإنه ينبه على المنتدبين جزئيا بالتوقيع في معاهدهم الأصلية، وعلى شيوخ المعاهد تمكينهم من التوقيع وعلى مديري الإدارات متابعة ذلك.

وتابع: يتم العمل بهذا القرار لحين عودة الدراسة أو بدء أعمال الامتحانات أو صدور تعليمات أخرى، على أن يقوم المعلم بمتابعة طلابه من خلال وسائل التواصل أون لاين، مع عدم تحرير استمارات بدل انتقال خاصة بالفترة المذكورة.
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