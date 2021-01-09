بسبب كورونا.. إلغاء منهج شهر يناير من امتحانات المعاهد الأزهرية

قرر الأزهر الشريف إلغاء منهج شهر يناير من الامتحانات والاكتفاء بشرح المناهج حتى نهاية ديسمبر، لسنوات النقل فقط، وعدم وضع امتحانات في منهج يناير تخفيفا على الطلبة بالمعاهد الأزهرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.





وأعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وما ترتب عليها من ضرورة اتخاذ عدة تدابير فيما يخص أعمال الامتحانات وتأثيرها على إعادة النظر في خطة الفصل الدراسي الأول لجميع المناهج وتقديم موعد الامتحانات، فقد وجه جميع المديريات برفع المنهج الخاص بشهر يناير من جميع المناهج المقررة لجميع سنوات النقل التعليمية والشهادة الابتدائية والإعدادية فقط ومراعاة تطبيق ذلك أثناء وضع الامتحانات بدقة.



