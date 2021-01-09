بحضور وزير الأوقاف وكرم جبر.. انطلاق فعاليات إستراتيجية بناء الوعي 18 يناير المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق فعليات استراتيجية بناء الوعي 2021م والتي تمت بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي





وتنطلق الفاعليات بندوة تحت عنوان: "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 من يناير الجاري، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي وتتناول الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، كما تؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينيًّا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف.





ويحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار وخالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع والدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور.



