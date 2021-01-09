إصابة شخص بإصابات خطيرة في انقلاب سيارة على كوبري سندوب

أصيب شخص باصابات بالغة، علي اثر انقلاب سيارة ملاكي أمام منزل كوبري سندوب امام المستشفي العسكري بالمنصورة





ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة ، عن إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيرة ومصاب أمام منزل كوبرى "سندوب العلوي - امام المستشفى العسكرى" دائرة المركز

بانتقال ضباط المباحث وبالفحص تبين انه أثناء سير السيارة رقم (د ط أ ٨٧٣٥- ملاكي ) قيادة المدعو محمد على المتولى السيد ٤١ سنة، سائق ، ومقيم " جديلة" دائرة قسم شان المنصورة ، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفى الايسر للسيارة مما ادي الي انحرافه وانقلابه علي جانب الطريق نجم عن ذلك اصابة فائد السيارة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالوجه والراس وكدمات متطرقة بالجسم ، وتم نقله الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال قائد السيارة ايد ذات المضمون، و تم رفع السيارة والتحفظ عليها ، ولم يوثر ذلك علي سير الحركة المرورية بالطريق.



