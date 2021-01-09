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طارق سليمان: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان وتصدر الفائض

السبت 09/يناير/2021 - 06:14 م
مراكز تجميع الألبان
مراكز تجميع الألبان
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أسامة علي
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان المنافذ التسويقية لصغار منتجى الألبان، حيث تبلغ نسبتهم من 60% لـ 80%، من إجمالي الثروة الحيوانية فى مصر.

وأضاف سليمان خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا لصغار المربين من حيث، توفير الرعاية البيطرية،والتحسين الوراثى،وإنشاء مراكز تجميع الألبان، واستيراد سلالات جديدة من الماشية الاكثر انتاجية للألبان.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، أن الدولة لديها اكتفاء ذاتى من الألبان وتقوم بتصدير الفائض عن الاحتياجات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

وأطلع الرئيس على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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