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أحمد موسى يفضح ديمقراطية أمريكا: تحجب حسابات ترامب وتترك داعش والإخوان.. فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 07:44 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن شركتي توتير وفيسبوك أغلقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السوشيال ميديا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "توتير وفيسبوك يتركان حسابات تنظيم داعش الإرهابي وعناصر جماعة الإخوان متواجدة وهؤلاء هم المحرضون على أعمال القتل والعنف في مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تويتر وفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي تدار من قبل أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المخابرات الامريكية تستفيد من تويتر وفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل  تنفيذ أجندات معينة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أمريكا دافعت عن الإرهابيين في مصر المنفذين لأعمال الشغب والعنف وحرق الكيميائي ووصفتهم بأنهم ثوار بينما من هاجم الكونجرس رعاع وإرهابيون".
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