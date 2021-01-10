4.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1144 مبايعة بقيمة 2.09 مليار درهم منها 109 مبايعات للأراضي بقيمة 438.22 مليون درهم و 1035 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 100 مبايعة بقيمة 139 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم .وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.84 مليار درهم منها 68 رهنا لأراض بقيمة 699.07 مليون درهم و 236 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.14 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 300 مليون درهم .اما الهبات فقد شهدت تسجيل 98 هبة بقيمة 428.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 129 مليون درهم وأخرى في منطقة مطار دبي الدولي بقيمة 66 مليون درهم .