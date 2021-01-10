دعاء يظهر الحقيقة .. ردده عند شعورك بالظلم وضياع الحق

دعاء يظهر الحقيقة .. الحق يظهر ولو بعد حين وكثير من الناس ظلموا لعدة سنوات وضاعت حقوقهم بسبب الظلم إلا ان الله يظهر الحقيقة في الوقت المحدد لها لينتصر الحق على الباطل . ودعاء يظهر الحقيقة يبحث عنه الكثير من الناس لأن الظلم من أبشع الأمور التى يمكن أن تتواجد بين الناس بعضهم البعض، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه وجعل عاقبته فى الدنيا والأخرة، والظلم يعنى وضع الأشياء فى غير محلها الصحيح أو وقوع ظلم على شخصا معينا، أو ممارسة أشكال القوة تجاه الاشخاص الضعفاء وسلب الحقوق منهم بغير وجه حق، وتتعدد أشكال الظلم والتى باتت يمارسها العديد من الأشخاص على نحو كبير فى الفترة الحالية.

دعاء يظهر الحقيقة يا الله نستغيث بك وحدك ونستعين بك وحدك ونتوكل عليك وحدك وننتصر بك وحدك،لا شريك لك ولا ند لك ولا خصم لك ،أنت الواحد القهار بيدك الخير وإنك على كل شئ قدير. يا حي يا قيوم ،يا قوي يا عزيز، يا جبار السماوات والارضين أناديك يا سميع ،أناجيك يا عليم ،أتوسل بك يا خبير ،استغيث بك يا مجيد وادعوك يا مجيب. بيدك الأمر كله ،والقضاء قضائك و الحكم حكمك والعبد عبدك ،لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي اني أصرخ بالحق وأكتب بالحق وانادي بالحق ، ياربي و اقضي بيننا بالحق. يا نور السماوات والارض يانور على نور ، يا رب انر ابصارنا وانر بصيرتنا و حقق مرادنا و بلغنا غايتنا وسدد رمانا يارب العالمين يا حبيبي يالله ويا معشوقي يالله ويا معبودي يا الله، الحق حقك و الملك ملك والدين دينك يا ربي فأظهر الحق ظاهرا جليا منيرا وسراجا وهاجا مضيئا ياربي أسألك في” نفسي” وانت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك وانت علام الغيوب،فيا رب انصرنى عليهم . استغيث بك في نصرة الدين ،استغيث بك في نصرة الحق وظهور الحق، وكفى بك وكيلا وحسيبا ونصيرا.



دعاء المظلوم مكتوب

"اللهم اجعل كيده في تضليل ، وأرسل عليه طيرا أبابيل ، وألقه في الحطمة الكبرى ، خذه أخذ عزيز مقتدر . اللهم اهلكه هلاكا عاجلا ، كما أهلكت عادا وثمود".



دعاء المظلوم من السنة



( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، أرحم الراحمين ، أنت أرحم الراحمين ، إلى من تكلني ، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي ، غير أن عافيتك أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك )



دعاء المظلوم في الفجر

اللهم إن الابن له أب يشكو إليه .. وللجند قائدا يرفعون أمرهم إليه .. وللناس أميرا يقضي حوائجهم .. وأنا عبدك الفقير بين يديك .. مالي سواك .. مالي سواك .. مالي سواك يا رب العالمين

يا مجيد يا مجيد يا مجيد، يا فعال لما يريد، يا قوي يا شديد، يا عزيز يا رشيد، يا ذا البطش الشديد، يا من يبدأ الخلق ثم يعيد

يا عزيز ذو انتقام، يا منتقم يا جبار، يا مكور الليل على النهار، يا قهار ياقهار يا قهار، يا مجير يا نعم المولى يا نعم النصير

يا نعم المجيب، يا صادق الوعد يا عظيم الوعيــــد.. يا الله



حكم نظرة المظلوم

أيا كان دينه ومعتقده ومذهبه وقوميته ولغته ولونه وجنسه واجب ديني وإنساني؛ لا سيما أن دول العالم شرقا وغربا تتعرض لنزيف مفزع وتدمير مادي ومعنوي".



حكم قراءة المظلوم سورة يس على الظالم

رسول الله -صلى الله عليه وسلم - علمنا الإحسان إلى الناس في حال أحسنوا، وعدم ظلمهم في حالة الإساءة، ويجب على المسلم ألا يُسيء استخدام الأذكار والأوراد في إيذاء الغير، ولا يجوز للمظلوم أن يقرأ سورة يس بنية إيذاء من ظلمه.

ولا مانع من قراءة سورة يس بنية أن يرفع الله تعالى عنه الظلم، ويفرج كربه، وليس كما يعتقد بعض الناس بالإيذاء بسورة يس، وإنما بنية أن ييسر الله تعالى له استرداد حقه ممن ظلمه.



ذنوب لا تغفر إلا بعفو المظلوم

الله لم يخلق العباد ليعذبهم، مشيرا إلى أن الله يعفو عن الذنوب التى بينه وبين العباد، أما الحقوق التى بين العباد وبعضهم فلا يعفو عنها إلا إذا عفا صاحب الحق والمظلوم عن حقه، والحقوق التى بين العباد لابد للعبد أن يسامح فيها عن حقه فإن لم يسامح فعلى المخطئ أن يبادر بإرجاع الحق لصاحبه إن كان ماديا أو الاعتذار عنه إن كان شيئا معنويا.