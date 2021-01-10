أثناء التقاط صورة .. إنقاذ فتاة من الغرق بعد سقوطها من أعلى كوبري في نيل كفر الشيخ

أنقذت قوات الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، فتاة من الغرق، بعد أن سقطت من أعلى كوبري دسوق العلوي بمياه نهر النيل، نتيجة اختلال توازنها.





وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد سقوط فتاة من أعلى كوبرى دسوق العلوي بمياه نهر النيل فرع رشيد.





انتقلت القيادات الأمنية والمباحث الجنائية، ورجال الإنقاذ النهري، وتم إنقاذ الفتاة من الغرق، وتبين أنها "آ.إ" 23 سنة، حاصلة على معهد تمريض، ومقيمة بحي المنشية بمدينة دسوق.





وكشفت تحريات المباحث الجنائية، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أن الفتاة اختل توازنها وسقطت بمياه النيل، أثناء جلوسها أعلى الكوبري الحديدي لالتقاط بعض الصور التذكارية لها عبر هاتفها المحمول.



