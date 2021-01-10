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تعليم

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة مقدمة من جامعة UNICAMILLUS بروما.. تفاصيل

الأحد 10/يناير/2021 - 12:34 م
جامعة UNICAMILLUS
جامعة UNICAMILLUS
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السفارة المصرية بروما أفادت بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الأسنان والجراحة فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الأسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية ـ

Nursing

Physiotherapy

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology

وأفادت بأنها تقدم منحًا للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلوم الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا، حيث يتم منح الدارسين حق الإقامة فى ايطاليا الى حين الحصول على شهادة الدبلومة، علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الانترنت Online نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا.

وأوضحت الإدارة أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى:ـ
وذلك علما بأن البعثات لاتتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج.

بينما كان قد افاد المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA ببيزا بايطاليا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الاكاديمى 2020/2021
ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :
وذلك علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
البحث العلمي تعلن منح جديدة مقدمه من جامعة UNICAMILLUS بروما.. تفاصيل 



أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزاة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهوريه مصر العربيه بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحه فضلا عن عدد من البرامج المتخصصه ، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التاليه :ـ

Nursing

Physiotherapy

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology

وأفادت بأنها تقدم منحًا للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامه فى ايطاليا الى حين الحصول على شهاده الدبلومة،ـ علمًا بأن اختيار الطلبه سيتم عبر الانترنت Online نظرًا لمراعاه تبعات جائحه كورونا.

وأوضحت الادارة أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ
وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج.

وأفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA ببيزا بايطاليا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الاكاديمى 2020/2021

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

وذلك علما بان الاداره المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح

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