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رياضة

أشرف قاسم: أداء الزمالك كان جيدا أمام الطلائع ولم نحسم ملف الإعارات

الأحد 10/يناير/2021 - 12:19 ص
اشرف قاسم
اشرف قاسم
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عمرو ابوبكر
أكد  أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن أداء الزمالك كان ممتعا أمام الطلائع في المباراة التي جمعتهما على ملعب السويس وانتهت بثلاثية للفريق الأبيض.

وأشار قاسم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن  اقتراب مستويات لاعبي الزمالك عامل إيجابي لمواجهة ضغط المباريات. 

وتابع أن إدارة الفريق لم تحسم الموقف النهائي من عروض الإعارة  التي وصلت للاعبي الزمالك خلال الفترة الجارية ومن ضمنهم مصطفى فتحي و محمود عبد العزيز.

وأتم أن الإصابة وراء غياب جنش عن صفوف الفريق.

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