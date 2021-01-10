هددني بالتعدي عليا.. رحاب الجمل: كاميرات الفندق هتكشف كل حاجة.. فيديو

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن النيابة ستقوم بتفريغ الكاميرات للتأكد من صحة ما حدث بينها وبين الفنان باسم سمرة وأنها تلقت العديد من التهديدات من باسم بالتعدى عليها ببلطجية.





وأوضحت رحاب الجمل، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية "مع عمرو أديب، أن باسم سمرة أثناء الاجتماع فى الفندق طلب من الويتر الويسكى وقال لصاحبه أن يقوم بلف حشيش له، متابعة أنها ذعرت من الموقف وقام المنتج الفنى مصطفى يورى بوقف الويتر عن إحضار الويسكى ونهى باسم عن أفعاله، لكن باسم قابل الكلام بالشتائم العنيفة عليهم.





تابعت رحاب الجمل، أن باسم قام بتهديد كل المجتمعين معهم حتى يقوموا بتغيير شهاداتهم وأنها ستطلب شهادة كل طاقم العمل وبعض العاملين فى الفندق، متابعة قائلة: لو أن بكذب ليه الأمن قاموا بطرده من المكان ومحاولة التهدئة من روعه.





وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".





وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".





وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".





وأكدت رحاب الجمل، في تصريحات لها، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.



