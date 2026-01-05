قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوضح أهمية المعادن الحرجة ودورها في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد
وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور
ترامب: إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية إنها دولة مدمرة
ثروة أسطورية واقتصاد منهار.. كيف تحولت كنوز فنزويلا إلى وقود للأزمة والصراع؟
7293 فرصة عمل في 12 محافظة.. اعرف الأماكن والراتب والتفاصيل
تفاصيل مقتل 32 كوبيّا خلال عملية خطف مادورو
نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل

ترامب
ترامب
ياسمين القصاص

شهدت الساحة السياسية تصعيدا لافتا في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه فنزويلا، في أعقاب تطورات متسارعة أعقبت إعلان نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز توليها رئاسة البلاد بشكل مؤقت، ما فتح الباب أمام مواقف أمريكية حادة وتحذيرات غير مسبوقة.

وفي هذا الصدد، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا مباشرا إلى نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، عقب إعلانها نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، مؤكدا أنها ستدفع ثمنا أكبر بكثير مما دفعه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حال لم تتخذ ما وصفه بالقرار الصائب.

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة "ذا أتلانتيك"، أشار ترامب إلى أن فنزويلا قد لا تكون الدولة الأخيرة التي تتعرض لتدخل أمريكي، في تلميح واضح إلى إمكانية توسيع نطاق التحركات الأمريكية خارج حدود هذا البلد.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إعادة بناء فنزويلا وإحداث تغيير في نظام الحكم، أيا كانت التسمية التي تُطلق على هذا التغيير، سيكون أفضل من الوضع القائم حاليا، معتبرا أن الظروف الحالية في البلاد تستوجب تحركا جذريا.

وخلال مقابلة هاتفية مع مجلة "ذا أتلانتيك"، قال ترامب: "ما لم تقم بالأمر الصائب، ستدفع ثمنا باهظا للغاية، وربما أكبر مما دفعه مادورو"، في إشارة إلى العملية العسكرية الأمريكية التي نفذت بشكل مباغت، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على يد قوات خاصة أمريكية.

وفي المقابل، كانت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز قد أصدرت بيانا صوتيا دعت فيه إلى التأكد من سلامة الرئيس مادورو، وذلك عقب إعلان ترامب عن نجاح العملية العسكرية التي شهدتها فنزويلا.

وأكدت رودريجيز في بيانها على أهمية الوحدة الوطنية للدفاع عن فنزويلا، مشددة على أن للبلاد رئيسا واحدا فقط، في إشارة صريحة إلى نيكولاس مادورو، ورافضة أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد بالقوة.

وفي سياق متصل، كان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو قد أعلن في وقت سابق أن القوات المسلحة الفنزويلية تعترف بديلسي رودريجيز كرئيسة مؤقتة للبلاد، ما يعكس حجم الانقسام والتوتر الذي تشهده مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحرجة.

والجدير بالذكر، أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في حدة التوتر بين واشنطن وكاراكاس، وسط مخاوف إقليمية ودولية من تداعيات أي تدخل عسكري أو سياسي إضافي، قد يزيد من تعقيد المشهد الفنزويلي ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها.

اتجوز عليها.. صور جمعت بين لقاء الخميسي وعبد المنصف

