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فن

عبير صبري: مفيش أجمل مني.. وثقتي في نفسي كبيرة

الأحد 10/يناير/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

قالت الفنانة عبير صبرى انها لديها ثقة كبيرة في نفسها وأنها عندما تدخل أى مكان تشعر أنه لا يوجد أجمل منها.  


وأضافت عبير صبرى خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن هناك  الكثير من الناس  خذلوها، مشيرة إلى أن من يشجعها الآن هو زوجها وشقيقتها ووالدتها، كما أنها تشجع نفسها، مؤكدة أن وجود الأب في حياة البنت شئ مهم جدا لأنه السند. 


وتابعت عبير صبري: "اتوجه بالشكر إلى كل من دعموني في حياتي الشخصية وفي العمل"، مؤكدة أنها راضية عن نفسها جدا.


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وعاشت عبير صبرى حالة من الغضب  بعد التصريحات التي نسبت إليها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص سياق حديثها من أجل الترند.


وكتبت عبير صبرى عبر "فيس بوك": "باختصار انا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».


وأضافت عبير صبرى "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف راي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العوده ليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامه الناس وسمعتهم".


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