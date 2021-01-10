ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الموت يفجع الفنان محمد عبد الرحمن

الأحد 10/يناير/2021 - 01:22 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عن وفاة عمته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقام بنشر صورة ينعى فيها وفاة عمته وكتب قائلا: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي (الحاجة سميحة عطية محمد مهدي"

أقرأ ايضا:


كان قد شارك النجم محمد عبد الرحمن جمهوره باحتفالية كوميدية وعرض أول لمسرحية هابي نيو نيير بالعربي، والتي قدمّها على  مسرح  ‪Cairo Show‬ (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات ‪Carnival Cairo Show‬.


ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي أحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

ومؤخرًا حصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة ‪What Happens‬ يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلي مستوي الوطن العربي.‪ ‬وقد اقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايين جنيه مصري، والرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد عبد الرحمن يعلن موعد عرض مسرحية هابي نيو يير بالعربي

شيماء سيف تشيد بمسرحية هابي نيو يير بالعربي

بطولة محمد عبد الرحمن .. مسرحية هابي نيو يير تبدأ عروضها ليلة رأس السنة على مسرح Cairo Show

البساط السحري .. محمد عبد الرحمن في كواليس مسرحية هابي نيو يير .. فيديو

توتا نويل.. شيماء سيف تمازح محمد عبد الرحمن بفيديو كوميدى

بشعر قصير..شاهد شيماء سيف في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

طول عمرك في ضهري .. إيمي سمير غانم تنعى والدة زوجها بكلمات مؤثرة

بالأبيض والأسود .. ملكة جمال مصر تستعرض جمالها بفستان أوف شولدرز.. شاهد

العيار فلت ..رضا عبد العال عن أزمة فاروق جعفر وعبدالله جمعة

الذهب يهبط 12 جنيها في ختام تعاملات اليوم

عبير صبري: أقرب صديقاتي خانتني وخطفت زوجي مني

3 رجال أعمال تدخلوا لإعادة نجم رحل عن الأهلي.. والادارة رفضت| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها

فستان جلد جريء.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة