حسام موافي: جبر الخواطر أنقذ حياتي

قال الدكتور حسام موافي رائد الطب الباطني، إن شباب الوقت الحالي أفضل علميًا، لأن حصوله علي المعلومة أسهل مليون مرة من الزمن السابق، موضحا أنه "بالتليفون ممكن يطلع مائة معلومة".





وأضاف خلال لقائه في برنامج " ابن مصر " المذاع على قناة " المحور " ، أن عندما كان يجهز لرسالة الدكتوراه، وكان يحتاج إلى معرفة ما كتبه جميع العلماء السابقين، ثم بعد ذلك يبدأ البحث في مكتبة أجنبية بالعباسية، قائلًا: " كنت بروح أقعد أنقل من الكتب هناك عشان مفيش تصوير".





وتابع رائد الطب الباطني أن التليفون والتكنولوجيا حاليا سهلوا علينا كل شئ، ولكن أرجو من الله أن يتصف الطالب بالجدية في عمله".





وأردف موافي، أن أي مخلوق في مهنته عليه أن يبعث الإخلاص لله حتى ينال التوفيق، سواء كان مسلم أو ينتمي لأي ديانة أُخرى.





وأكد أنه يحب أن يبدأ عمله بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، معقبًا : " لازم تقولها قبل أي عمل هتعمله ، وافتكر أن ربنا رحمن ورحيم"

واستطرد: "جبر الخاطر أنقذ حياتي.. روحت عشان أجبر بخاطر واحدة تبلغ من العُمر 92 عاما، في يوم إجازتي عشان خاطر جاري ، وأنا داخل القسم ، جالي جلطة في قلبي ، أتعالجت بعد دقيقتين ، وروحت عشان أعالجها" .





واختتم : " الوقت بيفرق في العلاج.. وسع الطريق لأي عربية إسعاف في الشارع " .